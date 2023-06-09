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Published Сегодня, 16:36

Modified Сегодня, 18:31

Updated Сегодня, 18:31

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Что горит в Уфе: уфимцы показали новое видео с места крупного пожара

9 июня 2023, 16:36
Фото: mkset.ru

Уфимцы засняли на видео, как полыхают цистерны с горючим возле ж/д вокзала

Огромный столб дыма успел напугать всю Уфу, видео с места событий прислали читатели Mkset 9 июня.

Вечером 9 июня всю Уфу напугал огромный столб густого черного дыма, который можно наблюдать из большинства районов Уфы и даже из пригорода. Пожарные уже выехали на место происшествия, информации от пресс-службы МЧС пока не поступало.

Читатели Mkset прислали в редакцию видео, на котором видно, что горение происходит, предположительно, на железнодорожных путях, и, вероятно, горят цистерны с неким горючим веществом.

Уфимцев напугал огромный столб черного дыма в центре города, который видно отовсюду
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#Ирина Деревянчук#Нефть#Вагоны#Происшествия#Новости Уфы#Пожар#Пожары#Пожар на жд-станции в Уфе: горит склад горюче смазочных материалов#Культура#Видео
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