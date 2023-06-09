Что горит в Уфе: уфимцы показали новое видео с места крупного пожара

Posted Сегодня, 16:36
Published Сегодня, 16:36
Modified Сегодня, 18:31
Updated Сегодня, 18:31
Вечером 9 июня всю Уфу напугал огромный столб густого черного дыма, который можно наблюдать из большинства районов Уфы и даже из пригорода. Пожарные уже выехали на место происшествия, информации от пресс-службы МЧС пока не поступало.
Читатели Mkset прислали в редакцию видео, на котором видно, что горение происходит, предположительно, на железнодорожных путях, и, вероятно, горят цистерны с неким горючим веществом.