В Уфе очевидцы засняли автомобиль, который захотел на воздух и вырвался с парковки

Posted Сегодня, 12:06
Published Сегодня, 12:06
Modified Сегодня, 12:09
Updated Сегодня, 12:09
Многие вечером пятницы, которая предшествует трем выходным испытывают нестерпимое желание выбраться на природу и подышать свежим воздухом. Не исключение и автомобили, такой вывод можно сделать глядя на парковку предположительно ТРК Иремель. С высоты, определить которую сложно по фото, торчит передний бампер автомобиля.
Mkset обратился в УГЗ Уфы, чтобы выяснить, поступали ли спасателям сообщения о «восстании машин» или же последствия инцидента уже ликвидированы и автомобиль вернулся на положенное место. Выяснилось, что в УГЗ с сообщением о случае на парковке никто не обращался. Оперативно получить комментарий от ТРК Иремель не удалось.