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Published Сегодня, 12:06

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В Уфе очевидцы засняли автомобиль, который захотел на воздух и вырвался с парковки

9 июня 2023, 12:06
Фото: фото из telegram-канала Моя Уфа Новости Уфа Башкирия

Восстание машин: автомобиль попытался вырваться с многоуровневой парковки ТРЦ Иремель

Фото с места событий публикуют очевидцы в соцсетях 9 июля.

Многие вечером пятницы, которая предшествует трем выходным испытывают нестерпимое желание выбраться на природу и подышать свежим воздухом. Не исключение и автомобили, такой вывод можно сделать глядя на парковку предположительно ТРК Иремель. С высоты, определить которую сложно по фото, торчит передний бампер автомобиля.

Mkset обратился в УГЗ Уфы, чтобы выяснить, поступали ли спасателям сообщения о «восстании машин» или же последствия инцидента уже ликвидированы и автомобиль вернулся на положенное место. Выяснилось, что в УГЗ с сообщением о случае на парковке никто не обращался. Оперативно получить комментарий от ТРК Иремель не удалось.

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