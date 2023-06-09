В Уфе очевидцы засняли автомобиль, который захотел на воздух и вырвался с парковки

Mkset обратился в УГЗ Уфы, чтобы выяснить, поступали ли спасателям сообщения о «восстании машин» или же последствия инцидента уже ликвидированы и автомобиль вернулся на положенное место. Выяснилось, что в УГЗ с сообщением о случае на парковке никто не обращался. Оперативно получить комментарий от ТРК Иремель не удалось.