В «Сириусе» прошли мероприятия в рамках председательства России в органах ЕАЭС

Как сообщает newstracker.ru, темы усиления взаимной интеграции, совместной работы и развития государств ЕАЭС, цифровизации и рыночных процессов в ЕАЭС были вынесены на обсуждение Евразийского межправительственного совета. Члены совета встретились в формате заседаний, которые были проведены в узком и расширенном форматах 7 и 8 июня. Главами правительств обсуждались вопросы выполнения плана мероприятий первой очереди в сфере цифровизации и железнодорожных перевозок грузов, кроме того, на повестку были поставлены темы реализации положений Соглашения об учреждении независимого рейтингового агентства и о применении навигационных электронных пломб. Согласно результатам мероприятия, участники Межправсовета подписали 14 документов, среди которых Соглашение о взаимопризнании документации о наличии ученой степени в государствах — членах «пятерки». Владельцы вышеназванных документов имеют право быть трудоустроенными в рамках своей специализации во всех государствах Союза.