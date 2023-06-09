В «Сириусе» прошли мероприятия в рамках председательства России в органах ЕАЭС

Posted Сегодня, 19:19
Published Сегодня, 19:19
Modified Сегодня, 19:19
Updated Сегодня, 19:19
На площадке «Сириуса» в формате заседания была проведена встреча Совета глав правительств государств СНГ. Помимо этого, на территории провели II Молодежный форум СНГ и ЕАЭС, заседание Евразийского межправительственного совета, а также III Евразийский конгресс и международную выставку «Евразия — наш дом».
Согласно заявлению Михаила Мишустина, председателя Правительства РФ, принятые здесь решения и разработанные инновационные идеи будут способствовать усилению взаимодействия в странах — участницах союза.
Как сообщает newstracker.ru, темы усиления взаимной интеграции, совместной работы и развития государств ЕАЭС, цифровизации и рыночных процессов в ЕАЭС были вынесены на обсуждение Евразийского межправительственного совета. Члены совета встретились в формате заседаний, которые были проведены в узком и расширенном форматах 7 и 8 июня. Главами правительств обсуждались вопросы выполнения плана мероприятий первой очереди в сфере цифровизации и железнодорожных перевозок грузов, кроме того, на повестку были поставлены темы реализации положений Соглашения об учреждении независимого рейтингового агентства и о применении навигационных электронных пломб. Согласно результатам мероприятия, участники Межправсовета подписали 14 документов, среди которых Соглашение о взаимопризнании документации о наличии ученой степени в государствах — членах «пятерки». Владельцы вышеназванных документов имеют право быть трудоустроенными в рамках своей специализации во всех государствах Союза.
На III Евразийском конгрессе активно обсуждались темы модернизации инфраструктуры и формирования дополнительных транспортных коридоров, взаимообмена наработками в ряде отраслей, формирования современных межгосударственных промышленных программ, а также цифровизации и применения инновационных технологий.
На пленарной сессии «Евразия будущего: от вызовов к решениям» идеями о применении в работе интеграционного формата и о развитии Евразийского региона в целом поделились главы правительств РФ, Таджикистана, Азербайджана, Киргизии, Узбекистана, Армении, Белоруссии, Казахстана и Кубы.