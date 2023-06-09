В РЖД рассказали повлияет ли пожар рядом с уфимским жд-вокзалом на движение поездов

Posted Сегодня, 17:57
Published Сегодня, 17:57
Modified Сегодня, 17:59
Updated Сегодня, 17:59
В пресс-службе Куйбышевской железной дороги заявили, что пожар не повлияет на движение поездов. В свою очередь, в региональном МЧС сообщили, что пожар не несет угрозы жилым домам находящимся по близости.
В настоящий момент пожар тушат силами МЧС. Возгорание произошло на территории предприятия ООО «Уфа-Хим». К тушению привлечено 17 единиц техники, а также специализированный пожарный поезд.
В региональном минздраве сообщили об одном пострадавшем. Он отправлен в республиканский ожоговый центр и находится в тяжелом состоянии.