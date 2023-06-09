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Published Сегодня, 17:57

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В РЖД рассказали повлияет ли пожар рядом с уфимским жд-вокзалом на движение поездов

9 июня 2023, 17:57
Фото: МЧС России по РБ
На железнодорожных путях загорелась емкость с горюче смазочными материалами. В настоящий момент пожар тушат силами МЧС России по РБ.

В пресс-службе Куйбышевской железной дороги заявили, что пожар не повлияет на движение поездов. В свою очередь, в региональном МЧС сообщили, что пожар не несет угрозы жилым домам находящимся по близости.

В настоящий момент пожар тушат силами МЧС. Возгорание произошло на территории предприятия ООО «Уфа-Хим». К тушению привлечено 17 единиц техники, а также специализированный пожарный поезд.

В региональном минздраве сообщили об одном пострадавшем. Он отправлен в республиканский ожоговый центр и находится в тяжелом состоянии.

#Тимур Алмаев#Пожар на жд-станции в Уфе: горит склад горюче смазочных материалов
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