В пожаре на складе ГСМ близ жд-вокзала в Уфе есть серьезно пострадавший

Posted Сегодня, 17:32
Published Сегодня, 17:32
Modified Сегодня, 17:43
Updated Сегодня, 17:43
К сожалению сильный пожар на складе ГСМ прилегающему к станции Уфа не обошелся без жертв.
Как сообщили в пресс-службе Минздрава Башкортостана, во время пожара на улице Малой Силикатной пострадал один человек. Пациент мужчина был доставлен в Республиканский ожоговый центр в тяжелом состоянии.
Корреспонденту Mkset о пострадавшем дополнительно сообщили местные мальчишки. По их информации у мужчины сильно обгорело лицо и руки.
Напомним, сейчас на предприятии «Уфа-Хим» которое расположено близко к станции Уфа, горящие 60 кубометров топлива тушат 17 единиц техники.