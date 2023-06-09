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В пожаре на складе ГСМ близ жд-вокзала в Уфе есть серьезно пострадавший

9 июня 2023, 17:32
Фото: 1MI

В тяжелом состоянии доставили в больницу пострадавшего на пожаре склада ГСМ в Уфе

О том кто и как сильно пострадал в сильном пожаре на предприятии рассказали в минздраве Башкирии 9 июня.

К сожалению сильный пожар на складе ГСМ прилегающему к станции Уфа не обошелся без жертв.

Как сообщили в пресс-службе Минздрава Башкортостана, во время пожара на улице Малой Силикатной пострадал один человек. Пациент мужчина был доставлен в Республиканский ожоговый центр в тяжелом состоянии.

Корреспонденту Mkset о пострадавшем дополнительно сообщили местные мальчишки. По их информации у мужчины сильно обгорело лицо и руки.

Напомним, сейчас на предприятии «Уфа-Хим» которое расположено близко к станции Уфа, горящие 60 кубометров топлива тушат 17 единиц техники.

#Ирина Деревянчук#Пожар#Новости Уфы#Происшествия#Пожар на жд-станции в Уфе: горит склад горюче смазочных материалов
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