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В недостроенном доме в Башкирии нашли изувеченного ребенка

9 июня 2023, 10:34
Фото: 1MI

13-летний мальчик получил тяжелые травмы после падения в ходе игры в недострое

К счастью ребенок выжил, однако он получил множество серьезных травм, с которыми был госпитализирован, сообщил ИА «Башинформ» 9 июня.
Сюжет
Дети

8 июня в городе Агидель в Башкирии едва не случилась страшная трагедия. Компания детей не нашла лучшего места для игры чем недостроенный дом по улице Первых Строителей. Однако в процессе игры 13-летний мальчик оступился на краю и упал с третьего на второй этаж.

Ребенок выжил однако получил множество тяжелых травм, с которыми его доставили в городскую больницу города Нефтекамск. Примечательно, что со злополучного недостроя мальчика эвакуировали на щите, чтобы при транспортировке, не усугубить полученных им травм.

Среди полученных подростком травм черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга, гематомы лба и височной области, множественные ссадины поясничной области, ушиб поясничного отдела позвоночника и ушибленная рана верхней трети правого предплечья.

Инцидент уже попал в поле зрения правоохранителей. Они проверят и сам инцидент и то, как подросткам удалось без каких-либо препятствий пробраться на опасный объект.

Напомним, в столице Башкирии Уфе тем временем в самом центре города продолжает стоять скандальный недострой, который обрел печальную славу «Дома смерти». В нем уже погибло немало людей, также в доме пострадали и получили немало травм как взрослые люди, так и дети, которых по неизвестным причинам так и тянет погулять по заброшенному зданию. Mkset не так давно изучал историю рокового дома.

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#Ирина Деревянчук#Дети#Происшествия#Новости Башкирии#18+
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