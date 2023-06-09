В недостроенном доме в Башкирии нашли изувеченного ребенка

Напомним, в столице Башкирии Уфе тем временем в самом центре города продолжает стоять скандальный недострой, который обрел печальную славу «Дома смерти». В нем уже погибло немало людей, также в доме пострадали и получили немало травм как взрослые люди, так и дети, которых по неизвестным причинам так и тянет погулять по заброшенному зданию. Mkset не так давно изучал историю рокового дома.