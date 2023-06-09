В недостроенном доме в Башкирии нашли изувеченного ребенка

Posted Сегодня, 10:34
Published Сегодня, 10:34
Modified Сегодня, 10:37
Updated Сегодня, 10:37
8 июня в городе Агидель в Башкирии едва не случилась страшная трагедия. Компания детей не нашла лучшего места для игры чем недостроенный дом по улице Первых Строителей. Однако в процессе игры 13-летний мальчик оступился на краю и упал с третьего на второй этаж.
Ребенок выжил однако получил множество тяжелых травм, с которыми его доставили в городскую больницу города Нефтекамск. Примечательно, что со злополучного недостроя мальчика эвакуировали на щите, чтобы при транспортировке, не усугубить полученных им травм.
Среди полученных подростком травм черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга, гематомы лба и височной области, множественные ссадины поясничной области, ушиб поясничного отдела позвоночника и ушибленная рана верхней трети правого предплечья.
Инцидент уже попал в поле зрения правоохранителей. Они проверят и сам инцидент и то, как подросткам удалось без каких-либо препятствий пробраться на опасный объект.
Напомним, в столице Башкирии Уфе тем временем в самом центре города продолжает стоять скандальный недострой, который обрел печальную славу «Дома смерти». В нем уже погибло немало людей, также в доме пострадали и получили немало травм как взрослые люди, так и дети, которых по неизвестным причинам так и тянет погулять по заброшенному зданию. Mkset не так давно изучал историю рокового дома.