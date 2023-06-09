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МЧС Башкирии раскрыло правду о пожаре, напугавшем всю Уфу

9 июня 2023, 16:51
Фото: mkset.ru

МЧС: в Уфе горит склад горюче-смазочных материалов, пылают 60 кубометров топлива

Пожар, напугавший всю Уфу, прокомментировали в пресс-службе МЧС Башкирии 9 июня.

По данным ведомства, сообщение о возгорании горюче-смазочных материалов в одном из зданий склада на улице Малой Силикатной в Уфе поступило в 21:05.

На месте работают 17 единиц техники, пожарный поезд и катер. Ведётся тушение. По предварительной информации, пострадавших, погибших нет. Горит 60 кубов ГСМ. Причина пожара устанавливается.

Напомним, пятничным вечером в Уфе жителей напугал столб черного дыма. Его можно было увидеть из разных точек Уфы и даже из пригорода. Очевидцы сообщали даже о взрывах. На место ЧП съехались оперативные службы города.

#Ирина Деревянчук#Пожар#Происшествия#Новости Уфы#Пожар на жд-станции в Уфе: горит склад горюче смазочных материалов
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