МЧС Башкирии раскрыло правду о пожаре, напугавшем всю Уфу

Posted Сегодня, 16:51
Published Сегодня, 16:51
Modified Сегодня, 18:37
Updated Сегодня, 18:37
По данным ведомства, сообщение о возгорании горюче-смазочных материалов в одном из зданий склада на улице Малой Силикатной в Уфе поступило в 21:05.
На месте работают 17 единиц техники, пожарный поезд и катер. Ведётся тушение. По предварительной информации, пострадавших, погибших нет. Горит 60 кубов ГСМ. Причина пожара устанавливается.
Напомним, пятничным вечером в Уфе жителей напугал столб черного дыма. Его можно было увидеть из разных точек Уфы и даже из пригорода. Очевидцы сообщали даже о взрывах. На место ЧП съехались оперативные службы города.