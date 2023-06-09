В Башкирии под окнами жилого дома нашли травмированную школьницу

Отметим, что это не первый случай в Башкирии, когда несовершеннолетние по тем или иным причиенам падают с высоты. Так, ранее из окна 9 этажа дома по улице Ферина выпал двухлетний малыш, к сожалению, прибывшие на место происшествия медики вынуждены были констатировать смерть маленького мальчика.