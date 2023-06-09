В Башкирии под окнами жилого дома нашли травмированную школьницу

Posted Сегодня, 11:43
Published Сегодня, 11:43
Modified Сегодня, 11:45
Updated Сегодня, 11:45
Сообщается, что незадолго до инцидента, случившегося в четверг, 8 июня, девочка находилась в квартире на втором этаже дома. По информации источника Башинформ, у девочки диагностированы перелом кисти, гидроторакс, сочетанные травмы.
По предварительным данным, произошедшее было несчастным случаем. Правоохранители начали проверку для выяснения причин и обстоятельств случившегося.
Отметим, что это не первый случай в Башкирии, когда несовершеннолетние по тем или иным причиенам падают с высоты. Так, ранее из окна 9 этажа дома по улице Ферина выпал двухлетний малыш, к сожалению, прибывшие на место происшествия медики вынуждены были констатировать смерть маленького мальчика.
В конце мая ребенок едва не вывалился из окна квартиры на первом этаже по улице Октябрьской революции. По одной из версий, двое детей находились в квартире без присмотра взрослых. Один из них попытался вытолкнуть другого из окна, но это вовремя заметил проходивший поблизости мужчина.