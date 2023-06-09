mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 11:43

Published Сегодня, 11:43

Modified Сегодня, 11:45

Updated Сегодня, 11:45

Изображение материала

В Башкирии под окнами жилого дома нашли травмированную школьницу

9 июня 2023, 11:43
Фото: 1MI

В Башкирии 14-летнюю девочку с различными травмами нашли под окнами жилого дома

В Кумертау под окнами жилого дома по улице Куюргазинской обнаружили 14-летнюю девочку с травмами, характерными при падении с высоты, сообщает ИА Башинформ со ссылкой на источник в экстренных службах

Сообщается, что незадолго до инцидента, случившегося в четверг, 8 июня, девочка находилась в квартире на втором этаже дома. По информации источника Башинформ, у девочки диагностированы перелом кисти, гидроторакс, сочетанные травмы.

По предварительным данным, произошедшее было несчастным случаем. Правоохранители начали проверку для выяснения причин и обстоятельств случившегося.

Отметим, что это не первый случай в Башкирии, когда несовершеннолетние по тем или иным причиенам падают с высоты. Так, ранее из окна 9 этажа дома по улице Ферина выпал двухлетний малыш, к сожалению, прибывшие на место происшествия медики вынуждены были констатировать смерть маленького мальчика.

В конце мая ребенок едва не вывалился из окна квартиры на первом этаже по улице Октябрьской революции. По одной из версий, двое детей находились в квартире без присмотра взрослых. Один из них попытался вытолкнуть другого из окна, но это вовремя заметил проходивший поблизости мужчина.

«Похороны обойдутся дороже»: как в Башкирии наказывают родителей за «детопад» из окон
Узнать подробнее
Читайте также:
В Башкирии под окнами многоэтажки нашли труп девушкиВ Уфе под окнами многоэтажки обнаружили тело двухлетнего ребенкаТело 19-летнего студента университета обнаружено под окнами многоэтажки в УфеВ Нефтекамске под окнами многоэтажки обнаружили труп женщины
#Азамат Нухов
Подпишитесь
Центр Уфы остался без электричества
Сегодня, 06:55
Окрашивать метанол после массовых отравлений сидром-убийцей предложили в Башкирии
Сегодня, 06:58
Власти Башкирии подтвердили проблемы с получением помощи у семей участников СВО
Сегодня, 03:38
Статистики раскрыли, какие продукты за неделю подорожали в Башкирии больше всего
Сегодня, 03:14
Донос написали на жительницу Башкирии из-за комментария в соцсетях
Вчера, 11:11
Сердце гиганта: как работает ЛПДС «Нурлино», одна из крупнейших в «Транснефть — Урал»
Вчера, 11:29