В Башкирии директор школы принял несделанный ремонт и заплатил подрядчику 76,5 млн

Posted Сегодня, 05:05
Published Сегодня, 05:05
Modified Сегодня, 05:07
Updated Сегодня, 05:07
В октябре 2022 года школа в Мишкинском районе РБ заключила контакт стоимостью 76,5 миллиона рублей на капитальный ремонт с компанией «БИЛД». Как выяснила прокуратура Башкирии, все работы принял и оплатил директор учреждения.
Однако фактически внутренние работы по ремонту систем водоснабжения и канализации, а также отделке выполнены не были. К тому же стоимость ремонта крыши здания в проектной документации была завышена на 250 тысяч рублей.
Так, в адрес директора школы было внесено представление и возбуждено дело по административной статье о нарушении порядка заключения и изменения контракта. Подрядчик же завершил все работы и вернул переплаченные 250 тысяч рублей.