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В Башкирии директор школы принял несделанный ремонт и заплатил подрядчику 76,5 млн

9 июня 2023, 05:05
Фото: 1MI

В Башкирии директор школы заплатил 76,5 млн рублей за невыполненный ремонт

Подрядчик не завершил капитальный ремонт школы в Мишкинском районе, однако директор учреждения все работы принял и оплатил всю сумму, сообщает прокуратура Башкирии.

В октябре 2022 года школа в Мишкинском районе РБ заключила контакт стоимостью 76,5 миллиона рублей на капитальный ремонт с компанией «БИЛД». Как выяснила прокуратура Башкирии, все работы принял и оплатил директор учреждения.

Однако фактически внутренние работы по ремонту систем водоснабжения и канализации, а также отделке выполнены не были. К тому же стоимость ремонта крыши здания в проектной документации была завышена на 250 тысяч рублей.

Так, в адрес директора школы было внесено представление и возбуждено дело по административной статье о нарушении порядка заключения и изменения контракта. Подрядчик же завершил все работы и вернул переплаченные 250 тысяч рублей.

#Элина Сайфранова
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