mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 07:41

Published Сегодня, 07:41

Modified Сегодня, 08:13

Updated Сегодня, 08:13

Изображение материала

Уроженца Башкирии подозревают в диверсиях на железнодорожных путях в соседнем регионе

9 июня 2023, 07:41
Фото: 1MI
В двойной диверсии на ж/д путях в Челябинской области подозревают 29-летнего жителя города Учалы. В день, когда произошли диверсии тот якобы передвигался на своем авто, перевозя канистры с бензином, сообщает телеграм-канал SHOT

Сообщается, что мужчина, подозреваемый в поджоге четырех релейных шкафов на железнодорожных станциях в городе Миасс, был задержан. Возбуждено уголовное дело по статье «Диверсия». Подозреваемого проверяют на причастность к другим преступлениям.

По информации телеграм-канала, за минувшие несколько лет мужчина якобы дважды менял паспорта, каждый раз указывая новые данные. Более того, в телефоне подозреваемого нашли переписки с иностранными кураторами, от которых тот, предположительно, получал указания.

Напомним, ранее в Башкирии задержали 22-летнего жителя города Сибая, подозреваемого в поджоге релейного шкафа перегоне Сибай-Альмухаметово. Как утверждает телеграм-канал SHOT, молодой человек был якобы подписан в соцсетях на сообщества сомнительного содержания, в том числе был участником группы одного из подразделений ВСУ.

Читайте также:
В Уфе странным происшествием на железной дороге занимаются следователиНа путепроводе под Уфой начнут монтаж пролетов над железной дорогойВ Уфе странным происшествием на железной дороге занимаются следователи
#Новости Башкирии#Происшествия#Экстремизм и терроризм#Железная дорога#Поезда#Азамат Нухов
Подпишитесь
Центр Уфы остался без электричества
Сегодня, 06:55
Окрашивать метанол после массовых отравлений сидром-убийцей предложили в Башкирии
Сегодня, 06:58
Власти Башкирии подтвердили проблемы с получением помощи у семей участников СВО
Сегодня, 03:38
Статистики раскрыли, какие продукты за неделю подорожали в Башкирии больше всего
Сегодня, 03:14
Донос написали на жительницу Башкирии из-за комментария в соцсетях
Вчера, 11:11
Сердце гиганта: как работает ЛПДС «Нурлино», одна из крупнейших в «Транснефть — Урал»
Вчера, 11:29