Уроженца Башкирии подозревают в диверсиях на железнодорожных путях в соседнем регионе

Posted Сегодня, 07:41
Published Сегодня, 07:41
Modified Сегодня, 08:13
Updated Сегодня, 08:13
Сообщается, что мужчина, подозреваемый в поджоге четырех релейных шкафов на железнодорожных станциях в городе Миасс, был задержан. Возбуждено уголовное дело по статье «Диверсия». Подозреваемого проверяют на причастность к другим преступлениям.
По информации телеграм-канала, за минувшие несколько лет мужчина якобы дважды менял паспорта, каждый раз указывая новые данные. Более того, в телефоне подозреваемого нашли переписки с иностранными кураторами, от которых тот, предположительно, получал указания.
Напомним, ранее в Башкирии задержали 22-летнего жителя города Сибая, подозреваемого в поджоге релейного шкафа перегоне Сибай-Альмухаметово. Как утверждает телеграм-канал SHOT, молодой человек был якобы подписан в соцсетях на сообщества сомнительного содержания, в том числе был участником группы одного из подразделений ВСУ.