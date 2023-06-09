Уфимцев напугал огромный столб черного дыма в центре города, который видно отовсюду

Предположительно, горит некое здание близ железнодорожного вокзала, однако жилой это дом или же предприятие — неизвестно. На место уже выехали экстренные службы. Со слов жителей, на железной дороге якобы горят вагоны, точную информацию в скором времени предоставит пресс-служба МЧС.