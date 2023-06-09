Уфимцев напугал огромный столб черного дыма в центре города, который видно отовсюду

Posted Сегодня, 16:26
Published Сегодня, 16:26
Modified Сегодня, 18:26
Updated Сегодня, 18:26
Около 21 часа 9 июня в Уфе произошел пожар, который напугал жителей сразу всего города. Одномоментно столб густого черного дыма увидели жители и гости центра города, а также жильцы пригородных населенных пунктов.
Предположительно, горит некое здание близ железнодорожного вокзала, однако жилой это дом или же предприятие — неизвестно. На место уже выехали экстренные службы. Со слов жителей, на железной дороге якобы горят вагоны, точную информацию в скором времени предоставит пресс-служба МЧС.
Mkset следит за развитием событий.