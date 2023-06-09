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Published Сегодня, 16:26

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Уфимцев напугал огромный столб черного дыма в центре города, который видно отовсюду

9 июня 2023, 16:26
Фото: mkset.ru

Видно отовсюду: огромный черный столб дыма засняли уфимцы из разных частей города

Горожане публикуют видео столба дыма, официальная информация будет позже, сообщили в пресс-службе МЧС по Башкирии.

Около 21 часа 9 июня в Уфе произошел пожар, который напугал жителей сразу всего города. Одномоментно столб густого черного дыма увидели жители и гости центра города, а также жильцы пригородных населенных пунктов.

Предположительно, горит некое здание близ железнодорожного вокзала, однако жилой это дом или же предприятие — неизвестно. На место уже выехали экстренные службы. Со слов жителей, на железной дороге якобы горят вагоны, точную информацию в скором времени предоставит пресс-служба МЧС.

Mkset следит за развитием событий.

Видео: mkset.ru
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