Турчак рассказал о поддержке рабочей группой по СВО фонда «Защитники Отечества»

Также Турчак рассказал, что разработанные рабочей группой по СВО законы об упрощении процедур признания военнослужащих погибшими и пропавшими без вести, о статусе ветерана боевых действий для ополченцев Донбасса были подписаны главой Российской Федерации. Также в Государственной думе приняли закон о праве на полное списание кредитов с родителей и достигших совершеннолетнего возраста детей, которые взял погибший участник СВО или военнослужащий, получивший тяжелую инвалидность, а также закон о праве на получение участниками спецоперации и членами их семей бесплатной юридической помощи. На рассмотрение в парламент рабочая группа по СВО внесла проект закона о приоритетном зачислении в общеобразовательные школы, детские дошкольные учреждения и летние лагеря детей военнослужащих, которые отправились на СВО добровольцами.