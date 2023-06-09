Турчак рассказал о поддержке рабочей группой по СВО фонда «Защитники Отечества»

Posted Сегодня, 10:25
Published Сегодня, 10:25
Modified Сегодня, 10:27
Updated Сегодня, 10:27
Издание rostovgazeta.ru пишет, что Андрей Турчак был включен в состав наблюдательного совета фонда и стал руководителем его рабочей группы по законотворчеству. По его словам, организации делают одно общее дело и направлений взаимодействия большое количество. По его словам, важно максимально эффективно задействовать наработанные за полгода ресурсы. Турчак отметил, что основной целью является законотворческая и в этом рабочая группа может предоставить плечо «Защитникам Отечества».
Также Турчак рассказал, что разработанные рабочей группой по СВО законы об упрощении процедур признания военнослужащих погибшими и пропавшими без вести, о статусе ветерана боевых действий для ополченцев Донбасса были подписаны главой Российской Федерации. Также в Государственной думе приняли закон о праве на полное списание кредитов с родителей и достигших совершеннолетнего возраста детей, которые взял погибший участник СВО или военнослужащий, получивший тяжелую инвалидность, а также закон о праве на получение участниками спецоперации и членами их семей бесплатной юридической помощи. На рассмотрение в парламент рабочая группа по СВО внесла проект закона о приоритетном зачислении в общеобразовательные школы, детские дошкольные учреждения и летние лагеря детей военнослужащих, которые отправились на СВО добровольцами.
Турчак добавил, что в регионах у рабочей группы закреплены координаторы, которые будут помогать филиалам фонда. По его словам, рабочая группа сотрудничает с ЦУРами в регионах, некоммерческой организацией «Диалог». По основным проблемам еженедельно формируется «тепловая карта», как по стране в целом, так и по каждому региону.
Анна Цивилева в рамках рабочей встречи рассказала, что с 1 июня текущего года во всех российских регионах начали работать филиалы фонда «Защитники Отечества». За это время социальные координаторы получили больше 4 тысяч обращений. Цивилева отметила, что фонд выступает с поддержкой инициативы рабочей группы о введении единого стандарта мер поддержки для участников СВО, о выравнивании для военнослужащих размеров региональных выплат.
На сайте ER.RU пишут, что в заключение рабочей встречи Турчак и Цивилева приняли решение о том, что первое заседание группы по законотворчеству набсовета «Защитников Отечества» будет проведено ими совместно.