Центр Уфы остался без электричества

Несколько зданий и жилых домов в центре Уфы остались без электричества

По информации Mkset, несколько зданий в центре Уфы остались сегодня без электричества. В частности, речь идет о Гостином дворе, спортивном комплексе «Динамо», а также нескольких жилых домах по улицам Гафури, Заки Валиди и др.