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Центр Уфы остался без электричества

9 июня 2023, 06:55
Фото: 1MI

Несколько зданий и жилых домов в центре Уфы остались без электричества

По информации Mkset, несколько зданий в центре Уфы остались сегодня без электричества. В частности, речь идет о Гостином дворе, спортивном комплексе «Динамо», а также нескольких жилых домах по улицам Гафури, Заки Валиди и др.

С просьбой прокомментировать данную ситуацию Mkset обратился в пресс-службу Управления гражданской защиты Уфы.

— В Кировском районе, по предварительной информации, временно остались без электроэнергии 5 жилых домов по ул. М. Гафури, З. Валиди, Верхнеторговой площади. Также под отключение попал Гостиный двор и СК «Динамо». Причина отключения уточняется. Восстановительные работы проводятся силами ЮРЭС ПО УГЭС, — прокомментировали в УГЗ.
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#Азамат Нухов#Происшествия#Погода#Новости Уфы#Электричество#Отключение электричества
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