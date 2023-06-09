Центр Уфы остался без электричества

Posted Сегодня, 06:55
Published Сегодня, 06:55
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Updated Сегодня, 06:58
С просьбой прокомментировать данную ситуацию Mkset обратился в пресс-службу Управления гражданской защиты Уфы.
— В Кировском районе, по предварительной информации, временно остались без электроэнергии 5 жилых домов по ул. М. Гафури, З. Валиди, Верхнеторговой площади. Также под отключение попал Гостиный двор и СК «Динамо». Причина отключения уточняется. Восстановительные работы проводятся силами ЮРЭС ПО УГЭС, — прокомментировали в УГЗ.