mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 03:14

Published Сегодня, 03:14

Modified Сегодня, 04:11

Updated Сегодня, 04:11

Изображение материала

Статистики раскрыли, какие продукты за неделю подорожали в Башкирии больше всего

9 июня 2023, 03:14. Обновлено в 04:11
Фото: 1MI

В Башкирии за неделю подорожали свекла курица и морковь, но подешевели лук и огурцы

За неделю в стоимости в республике выросли свекла (на 4,8% — до 43,5 руб. за 1 кг), мясные консервы для детского питания (на 3,7% — до 1034 руб.), охлажденные куры (на 3,1% — до 174 руб.), молоко (на 2,4% — до 79,5 руб.) и морковь (на 2,3% — до 53 руб.), сообщает Башстат

В то же время сильнее всего по итогам прошлой недели в Башкирии подешевели репчатый лук (на 7,4%), белокочанная капуста (на 4,6%), свежие огурцы (на 4,5%) и маргарин (на 3%). Стоимость их составила в среднем 60,05 руб, 53,11 руб, 86,48 руб. и 221,50 руб. за килограмм, соответственно.

Напомним, ранее, по итогам первой недели прошедшего месяца в Башкирии фиксировалось существенное повышение цен на белокочанную капусту (+19,2%, средняя цена за 1 кг — 25,53 руб.), морковь (+8,6%, средняя цена за 1 кг — 40,48 руб.), репчатый лук (+7,9%, средняя цена за 1 кг — 62,4 руб.).

При этом в тот же период подешевели некоторые продукты растительного и жвотного происхождения. В частности, речь идет об огурцах (-9%, средняя цена за 1 кг — 148,97 руб.), куриных яйцах (-2,9%, средняя цена за 10 шт. — 72,9 руб.), помидорах (-2,7%, средняя цена за 1 кг — 190,3 руб.) и молоке (2,3%, средняя цена за 1 л — 79,55 руб.).

Читайте также:
Кардиолог рекомендует продукты, снижающие уровень холестеринаВ Башкирии за неделю подорожали 29 видов продуктовОнколог из Уфы назвала всего один продукт, который защищает от рака«Индекс утраты»: какие из продуктов за год стали доступнее в Башкирии
#Азамат Нухов#Новости Башкирии#Общество
Подпишитесь
Сидр-убийцу нашли в одном из городов Башкирии
Вчера, 13:29
Власти Уфы раскрыли ближайшие планы по реставрации памятника Салавату Юлаеву
Вчера, 11:49
Правительство Башкирии прокомментировало вынесенный двум министрам приговор
Вчера, 06:57
Башгосфилармония заключила контракты на 1,7 млн на странные концерты Элвина Грея
Вчера, 10:49
Донос написали на жительницу Башкирии из-за комментария в соцсетях
Вчера, 11:11
Сердце гиганта: как работает ЛПДС «Нурлино», одна из крупнейших в «Транснефть — Урал»
Вчера, 11:29