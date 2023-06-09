Статистики раскрыли, какие продукты за неделю подорожали в Башкирии больше всего

В Башкирии за неделю подорожали свекла курица и морковь, но подешевели лук и огурцы

За неделю в стоимости в республике выросли свекла (на 4,8% — до 43,5 руб. за 1 кг), мясные консервы для детского питания (на 3,7% — до 1034 руб.), охлажденные куры (на 3,1% — до 174 руб.), молоко (на 2,4% — до 79,5 руб.) и морковь (на 2,3% — до 53 руб.), сообщает Башстат