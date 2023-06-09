Статистики раскрыли, какие продукты за неделю подорожали в Башкирии больше всего

Posted Сегодня, 03:14
Published Сегодня, 03:14
Modified Сегодня, 04:11
Updated Сегодня, 04:11
В то же время сильнее всего по итогам прошлой недели в Башкирии подешевели репчатый лук (на 7,4%), белокочанная капуста (на 4,6%), свежие огурцы (на 4,5%) и маргарин (на 3%). Стоимость их составила в среднем 60,05 руб, 53,11 руб, 86,48 руб. и 221,50 руб. за килограмм, соответственно.
Напомним, ранее, по итогам первой недели прошедшего месяца в Башкирии фиксировалось существенное повышение цен на белокочанную капусту (+19,2%, средняя цена за 1 кг — 25,53 руб.), морковь (+8,6%, средняя цена за 1 кг — 40,48 руб.), репчатый лук (+7,9%, средняя цена за 1 кг — 62,4 руб.).
При этом в тот же период подешевели некоторые продукты растительного и жвотного происхождения. В частности, речь идет об огурцах (-9%, средняя цена за 1 кг — 148,97 руб.), куриных яйцах (-2,9%, средняя цена за 10 шт. — 72,9 руб.), помидорах (-2,7%, средняя цена за 1 кг — 190,3 руб.) и молоке (2,3%, средняя цена за 1 л — 79,55 руб.).