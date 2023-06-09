Стало известно состояния мальчика, который упал с третьего этажа недостроя в Башкирии

Posted Сегодня, 10:52
Published Сегодня, 10:52
Modified Сегодня, 10:55
Updated Сегодня, 10:55
В пресс-службе минздрава Башкирии рассказали о состоянии 13-летнего мальчика, который вчера серьезно пострадал при игре в недостроенном доме по улице Первых Строителей в городе Агидель. По предварительным данным правоохранителей инцидент — несчастный случай, однако его в любом случае ждет проверка полицейских.
Сам мальчик сейчас находится на лечении в Нефтекамске, его состояние оценивается как тяжелое, пациент в реанимации.
Напомним, мальчик с компанией друзей играл в недостроенном доме, однако в какой-то момент оступился и упал с третьего этажа на второй. Товарище по игре вызвали пострадавшему скорую и мальчик был госпитализирован с тяжелыми травмами.