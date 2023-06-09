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Стало известно состояния мальчика, который упал с третьего этажа недостроя в Башкирии

9 июня 2023, 10:52

13-летний мальчик, упавший с недостроя в Башкирии, в тяжелом состоянии в реанимации

О состоянии пострадавшего 13-летнего подростка Mkset рассказали в пресс-службе минздрава Башкирии 9 июня.
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Дети

В пресс-службе минздрава Башкирии рассказали о состоянии 13-летнего мальчика, который вчера серьезно пострадал при игре в недостроенном доме по улице Первых Строителей в городе Агидель. По предварительным данным правоохранителей инцидент — несчастный случай, однако его в любом случае ждет проверка полицейских.

Сам мальчик сейчас находится на лечении в Нефтекамске, его состояние оценивается как тяжелое, пациент в реанимации.

Напомним, мальчик с компанией друзей играл в недостроенном доме, однако в какой-то момент оступился и упал с третьего этажа на второй. Товарище по игре вызвали пострадавшему скорую и мальчик был госпитализирован с тяжелыми травмами.

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