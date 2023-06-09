Стало известно предприятие на чьих железнодорожных путях загорелись емкости с ГСМ

Posted Сегодня, 17:33
Published Сегодня, 17:33
Modified Сегодня, 17:36
Updated Сегодня, 17:36
По данным пресс-службы Куйбышевской железной дороги пожар не причинил ущерба зданию или территории железнодорожного вокзала в Уфе, который находится рядом с местом пожара. На график движения поездов ситуация не повлияла.
К тушению помимо 17 единиц техники МЧС России по РБ был привлечен также специализированный пожарный поезд со станции Дема.
По данным регионального минздрава пострадал один человек. Он находится в республиканском ожоговом центре в тяжелом состоянии.