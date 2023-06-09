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Стало известно предприятие на чьих железнодорожных путях загорелись емкости с ГСМ

9 июня 2023, 17:33
Фото: МЧС России по РБ
Возгорание ёмкостей для хранения жидкостей произошло на путях необщего пользования предприятия ООО «Уфа-Хим», примыкающего к станции Уфа.

По данным пресс-службы Куйбышевской железной дороги пожар не причинил ущерба зданию или территории железнодорожного вокзала в Уфе, который находится рядом с местом пожара. На график движения поездов ситуация не повлияла.

К тушению помимо 17 единиц техники МЧС России по РБ был привлечен также специализированный пожарный поезд со станции Дема.

По данным регионального минздрава пострадал один человек. Он находится в республиканском ожоговом центре в тяжелом состоянии.

#Тимур Алмаев#Пожар на жд-станции в Уфе: горит склад горюче смазочных материалов
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