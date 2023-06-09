Стало известно несет ли угрозу пожар на складе ГСМ «Уфа-Хима» жилому сектору

Posted Сегодня, 18:20
Published Сегодня, 18:20
Modified Сегодня, 18:23
Updated Сегодня, 18:23
Власти озвучили, есть ли риск для домов, которые расположены неподалеку от предприятия «Уфа-Хим», где сейчас тушат пожар. Горят, как сообщали ранее в МЧС Башкирии, 60 кубометров топлива.
— Пожар склада ГСМ в Нижегородке не несёт угрозы жилому сектору, — сообщил глава Госкомитета РБ по ЧС Фарит Гумеров.
Напомним, на данный момент известно об одном пострадавшем мужчине, который с ожогами доставлен в Республиканский ожоговый центр в тяжелом состоянии.