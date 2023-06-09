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Стало известно несет ли угрозу пожар на складе ГСМ «Уфа-Хима» жилому сектору

9 июня 2023, 18:20
Фото: пресс-служба МЧС по Башкирии

В Госкомитете по ЧС заявили, что пожар на складе ГСМ в Уфе не несет угрозы жилому сек

О том, что пожар не представляет угрозы для близлежащих домов сообщили в ведомстве 9 июня.

Власти озвучили, есть ли риск для домов, которые расположены неподалеку от предприятия «Уфа-Хим», где сейчас тушат пожар. Горят, как сообщали ранее в МЧС Башкирии, 60 кубометров топлива.

— Пожар склада ГСМ в Нижегородке не несёт угрозы жилому сектору, — сообщил глава Госкомитета РБ по ЧС Фарит Гумеров.

Напомним, на данный момент известно об одном пострадавшем мужчине, который с ожогами доставлен в Республиканский ожоговый центр в тяжелом состоянии.

Ликвидацию пожара на складе ГСМ в Уфе контролирует прокуратура
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