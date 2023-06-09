Сроки министрам, трагедии с детьми, «Мистер Сидр» в Башкирии и пожар на складе ГСМ

Posted Сегодня, 19:06
Published Сегодня, 19:06
Modified Сегодня, 19:09
Updated Сегодня, 19:09
Жуткую мерзость принесли на рабочее место Радию Хабирову активисты из Уфы, которые на протяжении уже нескольких лет борются с застройкой во дворе дома по улице Шота Руставели, 5. Таким образом они хотели напомнить Радию Хабирову о том, что почти три года назад, в сентябре 2020 года он пригрозил, что желающие строить новую высотку «порвут кишки».
Жители соцжилья в Туймазах остались без газа и с них требуют капремонт на 50 млн руб, с просьбой о помощи жители еще раз обратились в федеральный следком. К слову после публикации Александр Бастрыкин вновь поручил доложить ему о происходящем в Туймазах, а точнее о расследовании уголовного дела о превышении должностных полномочий.
Гендиректор футбольного клуба «Уфа» Шамиль Газизов подал в отставку, он взял на себя вину на себя за результаты «Уфы» в нынешнем сезоне.
В Уфу доставили четыре из семи подержанных трамваев. Речь идет об электротранспорте модели «Татра Т3 МТТЧ» — их на безвозмездной основе передала Уфе администрация Москвы. Корреспондент Mkset прокатился на новом-старом трамвае, а заодно посмотрел на непарадную Черниковку.
В этот день окончательно демонтировали торговые павильоны с площади на улице Зорге. Ответы на все вопросы как продавцов так и покупателей Ярмарки есть, но устраивают ли они граждан это уже другой вопрос. Посмотрели как из Уфы исчезала Ярмарка и узнали, что же будет на ее месте.
Сегодня в Башкирии произошло два жутких происшествия с маленькими детьми. Обе трагических случайности произошли с маленькими девочками, которые лишь на несколько минут остались без надзора взрослых. Одна из крошек не дожив до двух лет несколько дней захлебнулась при купании в надувном бассейне. Вторая девочка погибла от упавшей на нее тяжелой раковины.
Мэрия в этот день приоткрыла завесу тайны — в следующий понедельник отметит свой 449 день Рождения. Все уфимцы приглашены на праздник, который по данным мэрии будет буквально везде, и в центре столицы и во многих районах. В этот день масштабная программа запланирована в парке «Кашкадан», а также жителям Черниковки в этот день подарят открытие парка Нефтехимиков после реконструкции.
В Минторге Башкирии сообщили, что продукция марки «Мистер Сидр», в том числе поставлялась на территорию Башкирии. В ведомстве призвали граждан проявлять внимательность, воздержаться от употребления определенных видов алкоголя, а также сообщать об обнаружении подозрительной продукции в соответствующие инстанции.
В Уфе 84-летний пенсионер в свой День рождения зарезал собственного сына. По одной из версий, причиной конфликта могла послужить крупная денежная сумма, которую пенсионер передал мошенникам. Пожилой мужчина отдал полмиллиона рублей и после этого серьезно поругался со своим сыном. Спустя время ссора якобы повторилась, но в ходе драки пенсионер четыре раза ударил сына ножом.
12 июня в башкирской столице пройдут концерты, фестивали и различные мероприятия, в числе которых фестиваль «Блогеры России», участие в котором примет Анастасия Ивлеева и другие известные медиаперсоны.
В этот день ранним утром в Ленинском районном суде города Уфы прозвучал приговор обвиняемым по резонансному «делу министров». Министры ЖКХ и строительства Башкирии Борис Беляев и Рамзиль Кучарбаев получили по 6 лет колонии общего режима, однако вины своей не признали. Присутствовавшие в зале суда сообщают, что зал буквально ахнул услышав приговор, а у кого-то из присутсвующих даже вырвалось крепкое слово.
В правительстве же заявили, что преждевременно говорить что-то об увольнении госслужащих, ведь приговор суда в законную силу еще не вступил. От защиты министров уже известно, что приговор будет оспорен в апелляционной инстанции.
В Салавате обнаружено около 2640 литров «Мистера сидра», по вине которого погибло более 30 человек по всей стране. Как сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора РБ, пивная продукция была найдена на оптовом складе ООО «Кронштадт». Реализация данной продукции была остановлена.
Хоккейный клуб «Салават Юлаев» погасил долги по заработной плате перед игроками, тренерами и персоналом. Ранее премьер-министр Башкирии сообщал о договоренностях со спонсорами хоккейного клуба и задолженность, которая данным СМИ составила 300 млн рублей, погасят в ближайшее время.
Сегодня стало известно двух происшествиях с детьми. Они произошли в городах Агидель и Кумертау. В Агидели 13-летний подросток упал с третьего на второй этаж недостроенного дома и получил травмы с которыми его отправили в больницу. Сейчас подросток находится в реанимации в тяжелом состоянии. 14-летняя девочка в городе Кумертау упала с высоты второго этажа и получила травмы. Предварительно это был несчастный случай.
29-летнего учалинца заподозрили в двойной диверсии на ж/д путях в Челябинской области. В деле предположительно замешаны иностранные кураторы, на что указывают переписки в телефоне подозреваемого. Сейчас подозреваемого проверяют на причастность к прочим преступлениям подобного толка.
На трассе Уфа-Янаул недалеко от города Благовещенск произошло массовое смертельное ДТП с участием автобуса, в котором находились 20 человек. Никто из пассажиров автобуса не пострадал. Погиб в происшествии водитель выехавшего на встречку и врезавшегося в автобус автомобиля и и его 70-летняя пассажирка. Удар был такой силы, что из иномарки вылетел двигатель и попал в два едущих позади автомобиля.
Вечер пятницы напугал всю Уфу столбом черного дыма в районе железнодорожного вокзала. Его было со всего города и даже из пригорода. Выяснилось, что горит склад ГСМ предприятия «Уфа-Хим», расположенного «впритык» к самому вокзалу. К сожалению в пожаре тяжелые ожоги получил мужчина, он госпитализирован в Ожоговый центр. Менее чем через два часа пожар был локализован на площади 500 метров. Сейчас его продолжают тушить, а ведомства сообщают, что угрозы нет ни для жилья поблизости, ни для обычных железнодорожных путей. На нашем сайте теме посвящен сюжет, где собраны все материалы по теме.