Сроки министрам, трагедии с детьми, «Мистер Сидр» в Башкирии и пожар на складе ГСМ

Вечер пятницы напугал всю Уфу столбом черного дыма в районе железнодорожного вокзала. Его было со всего города и даже из пригорода. Выяснилось, что горит склад ГСМ предприятия «Уфа-Хим», расположенного «впритык» к самому вокзалу. К сожалению в пожаре тяжелые ожоги получил мужчина, он госпитализирован в Ожоговый центр. Менее чем через два часа пожар был локализован на площади 500 метров. Сейчас его продолжают тушить, а ведомства сообщают, что угрозы нет ни для жилья поблизости, ни для обычных железнодорожных путей. На нашем сайте теме посвящен сюжет, где собраны все материалы по теме.