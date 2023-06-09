Слышны звуки взрывов: что говорят очевидцы сегодняшнего пожара в Уфе

О том, что в Уфе раздаются звуки взрывов, и об их предположительной связи с пожаром на вокзале сообщают очевидцы 9 июня

В Уфе вечером 9 июня произошел крупный пожар. Горит склад горюче-смазочных материалов, а именно вспыхнули 60 кубометров топлива. Очевидцы публикуют в том числе и видео горящих цистерн с топливом. Помимо того, что дым от пожара серьезно напугал всю Уфу, очевидцы, находившихся неподалеку от места происшествия, сообщают о том, что даже якобы слышали звуки взрывов. Сейчас происходит тушение пожара, на месте работают 17 единиц техники, включая пожарный поезд и катер. В Уфе предположительно горят вагоны с нефтью или бензином на железнодорожном вокзале Узнать подробнее Читайте также: В МЧС прокомментировали страшный пожар, напугавший всю Уфу