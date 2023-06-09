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Published Сегодня, 17:03

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Updated Сегодня, 18:41

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Слышны звуки взрывов: что говорят очевидцы сегодняшнего пожара в Уфе

9 июня 2023, 17:03
Фото: пресс-служба МЧС по Башкирии
О том, что в Уфе раздаются звуки взрывов, и об их предположительной связи с пожаром на вокзале сообщают очевидцы 9 июня

В Уфе вечером 9 июня произошел крупный пожар. Горит склад горюче-смазочных материалов, а именно вспыхнули 60 кубометров топлива. Очевидцы публикуют в том числе и видео горящих цистерн с топливом.

Помимо того, что дым от пожара серьезно напугал всю Уфу, очевидцы, находившихся неподалеку от места происшествия, сообщают о том, что даже якобы слышали звуки взрывов.

Сейчас происходит тушение пожара, на месте работают 17 единиц техники, включая пожарный поезд и катер.

В Уфе предположительно горят вагоны с нефтью или бензином на железнодорожном вокзале
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