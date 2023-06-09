РПК: В российском «Сколково» разработали протез с микропроцессорным модулем

Posted Сегодня, 15:56
Published Сегодня, 15:56
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Updated Сегодня, 15:57
Согласно информации пресс-службы Российской протезной компании (РПК), с лета этого года протез можно будет получить на бесплатной основе через Минтруд.
Новое изделие получило название «Кинез-1». Разработка протеза велась при участии ведущих реабилитологов и киберинженеров. Программное обеспечение и компонентная база модуля являются полностью российскими. Идея и патентные права на инновационный протез принадлежат РПК.
Работа устройства осуществляется за счет применения микропроцессорных технологий, при помощи которых обеспечивается считывание и обработка данных о характере и наклоне поверхности, уровне нагрузки на протез, а также скорости, циклах и фазах передвижения. Об этом пишет gorod55.ru.
Согласно заявлению главы РПК Руслана Саитгареева, в кратчайшие сроки после протезирования обладатель «Кинез-1» сможет передвигаться практически как человек без ампутации и вести активный образ жизни. В этом протезе, снабженном инновационным коленным модулем, вся работа осуществляется компьютером, адаптирующимся к новым условиям в течение доли секунды. В мире существуют аналогичные изделия, но разработка такого типа протеза стала одной из первых в Российской Федерации. Сейчас тестирование «Кинез-1» продолжается. Согласно оценкам медиков, модуль позволит быстрее встать на ноги в сравнении с механическими протезами. В числе прочих достоинств протеза — сокращение до минимума количества нарушений, вызванных ампутацией, с восстановлением функции утраченной конечности.
Обладатель коленного модуля в составе протеза бедра получает возможность варьировать скорость при движении, изменять направление, увеличивая дистанцию и продолжительность ходьбы.
Работа модуля базируется на подключении ключевых датчиков — угла наклона и гироскопа.
По словам Алексея Громова, директора по производству РПК, создатели протеза не зависят от зарубежных софта и компонентной базы. Таким образом, изделие обходится на 30–50% дешевле аналогов иностранного производства.
Разрешительная документация на инновационный коленный модуль «Кинез-1» уже оформлена, изделие апробировано в МосПрОПе.
Жители Российской Федерации с ограниченными возможностями могут стать обладателями «Кинез-1», обратившись в Минтруд. Министерство оказало большую поддержку в разработке и получении разрешительной документации на изделие. Чтобы бесплатно получить протез, необходимо оформить документ, составляемый согласно результатам медико-социальной экспертизы, — Индивидуальную программу реабилитации или абилитации инвалида (ИПРА).