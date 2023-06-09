РПК: В российском «Сколково» разработали протез с микропроцессорным модулем

Согласно заявлению главы РПК Руслана Саитгареева, в кратчайшие сроки после протезирования обладатель «Кинез-1» сможет передвигаться практически как человек без ампутации и вести активный образ жизни. В этом протезе, снабженном инновационным коленным модулем, вся работа осуществляется компьютером, адаптирующимся к новым условиям в течение доли секунды. В мире существуют аналогичные изделия, но разработка такого типа протеза стала одной из первых в Российской Федерации. Сейчас тестирование «Кинез-1» продолжается. Согласно оценкам медиков, модуль позволит быстрее встать на ноги в сравнении с механическими протезами. В числе прочих достоинств протеза — сокращение до минимума количества нарушений, вызванных ампутацией, с восстановлением функции утраченной конечности.