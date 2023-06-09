Пожар на складе ГСМ в Уфе через два часа локализован на площади 500 квадратных метров

Пресс-служба МЧС по Башкирии сообщает о том, что пожарные локализовали возгорание на складе горюче-смазочных материалов в Уфе на площади 500 кв. метров. Ранее в МЧС сообщали, что пожар начался в 21 час и 5 минут. Сообщение о локализации пожара поступило спустя в 22 часа и 48 минут.