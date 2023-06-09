Пожар на складе ГСМ в Уфе через два часа локализован на площади 500 квадратных метров

Posted Сегодня, 18:33
Published Сегодня, 18:33
Modified Сегодня, 18:38
Updated Сегодня, 18:38
Пресс-служба МЧС по Башкирии сообщает о том, что пожарные локализовали возгорание на складе горюче-смазочных материалов в Уфе на площади 500 кв. метров. Ранее в МЧС сообщали, что пожар начался в 21 час и 5 минут. Сообщение о локализации пожара поступило спустя в 22 часа и 48 минут.
На месте помимо спецслужб работает прокуратура и мэр города Ратмир Мавлиев. Ведомства также сообщают, что нет угрозы ни жилому сектору, ни железнодорожным путям общего пользования. К тушению пожара привлечены 114 человек и 30 единиц техники, а также пожарный поезд.
Пожар тушили по повышенному рангу пожара №3. На месте пожарные обнаружили горение одноэтажного кирпичного здания, размерами 40×20 м и горение ёмкостей для хранения жидкостей на путях необщего пользования, примыкающего к станции Уфа.
— Пожар локализован на площади 500 кв. м. Тушение продолжается.
Вокзал и станция не пострадали, информация о пострадавших уточняется. На движение пассажирских поездов ситуация не влияет. Угрозы распространения нет, — заявили в ведомстве.