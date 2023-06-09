mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 18:33

Published Сегодня, 18:33

Modified Сегодня, 18:38

Updated Сегодня, 18:38

Изображение материала

Пожар на складе ГСМ в Уфе через два часа локализован на площади 500 квадратных метров

9 июня 2023, 18:33
Фото: mkset.ru

МЧС сообщили о локализации пожара на складе ГСМ на площади 500 кв. м. спустя два часа

Тушение продолжается, на месте работают все спецслужбы, причины предстоит выяснить, сообщили в пресс-службе МЧС по Башкирии 9 июня.

Пресс-служба МЧС по Башкирии сообщает о том, что пожарные локализовали возгорание на складе горюче-смазочных материалов в Уфе на площади 500 кв. метров. Ранее в МЧС сообщали, что пожар начался в 21 час и 5 минут. Сообщение о локализации пожара поступило спустя в 22 часа и 48 минут.

На месте помимо спецслужб работает прокуратура и мэр города Ратмир Мавлиев. Ведомства также сообщают, что нет угрозы ни жилому сектору, ни железнодорожным путям общего пользования. К тушению пожара привлечены 114 человек и 30 единиц техники, а также пожарный поезд.

Пожар тушили по повышенному рангу пожара №3. На месте пожарные обнаружили горение одноэтажного кирпичного здания, размерами 40×20 м и горение ёмкостей для хранения жидкостей на путях необщего пользования, примыкающего к станции Уфа.

— Пожар локализован на площади 500 кв. м. Тушение продолжается.
Вокзал и станция не пострадали, информация о пострадавших уточняется. На движение пассажирских поездов ситуация не влияет. Угрозы распространения нет, — заявили в ведомстве.
Огромное пламя и железнодорожные цистерны: МЧС опубликовала кадры пожара в Уфе
Узнать подробнее
Читайте также:
На пожар напугавший всю Уфу прибыл мэр Ратмир Мавлиев и прокомментировал ситуацию
#Ирина Деревянчук#Пожар#Уфа#Пожар на жд-станции в Уфе: горит склад горюче смазочных материалов#Происшествия#Новости Уфы#Спецпроекты
Подпишитесь
Слышны звуки взрывов: что говорят очевидцы сегодняшнего пожара в Уфе
Сегодня, 17:03
Окрашивать метанол после массовых отравлений сидром-убийцей предложили в Башкирии
Сегодня, 06:58
В пожаре на складе ГСМ близ жд-вокзала в Уфе есть серьезно пострадавший
Сегодня, 17:32
Власти Башкирии подтвердили проблемы с получением помощи у семей участников СВО
Сегодня, 03:38
Донос написали на жительницу Башкирии из-за комментария в соцсетях
Вчера, 11:11
Сердце гиганта: как работает ЛПДС «Нурлино», одна из крупнейших в «Транснефть — Урал»
Вчера, 11:29