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«Понравилась»: За секс-преступления против детей в Уфе вынесли приговор насильнику

9 июня 2023, 10:04
Фото: ВГТРК "Башкортостан"

25-летнего насильника трех девочек в Уфе осудили на 16 лет колонии строгого режима

На суде мужчина пытался скрыть свое лицо и свои преступления объяснял «симпатией», передает ВГТРК «Башкортостан» из зала суда 8 июня.
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Дети

В ноябре прошлого года в Уфе стало известно о том, что некий молодой мужчина напал на 11-летнюю девочку в одном из домов в Инорсе. Весь город буквально «встал на уши», а преступника стали активно разыскивать, в том числе выслеживая его местоположение по камерам видеонаблюдения. К счастью напасть на его след удалось и 25-летнего тогда еще подозреваемого поймали в аэропорту, когда он пытался улететь в родной город, разузнав, что его ищут.

Вчера, 8 июня состоялось оглашение приговора мужчине, которого суд признал виновным в насильственных действиях сексуального характера против несовершеннолетних, в ходе следствия выяснилось, что жертв у 25-летнего уроженца Бурятии было как минимум четверо.

Насильственные действия сексуального характера он совершил против 11-летней и 13-летней девочек, помимо них он совершал развратные действия в отношении 13 и 14-летних девочек. По совокупности его злодеяний суд приговорил его к 16 годам заключения в колонии строгого режима.

Примечательно, что преступник отнекивался от вменяемых действий и вины своей не признавал, однако одна из его гнусных выходок попала на запись камеры видеонаблюдения. Глядя на неопровержимые доказательства своей вины подсудимый озвучил весьма неожиданные «аргументы» — якобы девочки выглядели существенно старше своих лет и совершал он непотребства из-за возникшей симпатии.

Напомним, 30 ноября 2022 года в аэропорту Уфы был задержан ранее судимый мужчина, который столь мерзким образом проявлял симпатию к девочкам. Он едва не успел улететь от правосудия, но к счастью сделать ему этого не удалось.

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#Ирина Деревянчук#Приговор#Суд#Дети#Происшествия#18+#Новости Уфы
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