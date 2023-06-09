«Понравилась»: За секс-преступления против детей в Уфе вынесли приговор насильнику

В ноябре прошлого года в Уфе стало известно о том, что некий молодой мужчина напал на 11-летнюю девочку в одном из домов в Инорсе. Весь город буквально «встал на уши», а преступника стали активно разыскивать, в том числе выслеживая его местоположение по камерам видеонаблюдения. К счастью напасть на его след удалось и 25-летнего тогда еще подозреваемого поймали в аэропорту, когда он пытался улететь в родной город, разузнав, что его ищут.