Открытое горение на складе ГСМ в Уфе локализовали заполночь двумя пенными атакам

Открытое горение на Малой Силикатной в Уфе потушено 10 июня в 00:05. Учитывая, что масштабный пожар по данным МЧС начался в 21:05 на его тушение ушло три часа. Пожар на складе горюче-смазочных материалов, напугавший всю Уфу тушили 17 единиц техники, включая пожарный поезд и катер.