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Открытое горение на складе ГСМ в Уфе локализовали заполночь двумя пенными атакам

9 июня 2023, 19:22
Фото: пресс-служба МЧС по Башкирии
О том, что в 00:05 огонь удалось потушить сообщили в пресс-службе МЧС по Башкирии 10 июня.

Открытое горение на Малой Силикатной в Уфе потушено 10 июня в 00:05. Учитывая, что масштабный пожар по данным МЧС начался в 21:05 на его тушение ушло три часа. Пожар на складе горюче-смазочных материалов, напугавший всю Уфу тушили 17 единиц техники, включая пожарный поезд и катер.

— Проведены 2 пенные атаки. Открытое горение ликвидировано в 00:05. В настоящий момент проводятся работы по охлаждению элементов и конструкций, — дали подробности в пресс-службе МЧС по Башкирии.

К сожалению, как и сообщалось ранее, при пожаре пострадал 1 мужчина, находится в больнице в ожоговом отделении.

Прокомментировал ситуацию и мэр города Ратмир Мавлиев — «Продолжаем контролировать ситуацию с пожаром совместно с Прокурором города. Все службы, техника на месте. Открытое горение локализовано».

На месте также работают прокурор Уфы и Советского района. Компетентным службам еще предстоит выяснить причины происшествия.

фото с места событийфото с места событий
фото с места событий
Фото: пресс-служба МЧС по Башкирии
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