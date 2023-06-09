Открытое горение на складе ГСМ в Уфе локализовали заполночь двумя пенными атакам

Posted Сегодня, 19:22
Published Сегодня, 19:22
Modified Сегодня, 19:26
Updated Сегодня, 19:26
Открытое горение на Малой Силикатной в Уфе потушено 10 июня в 00:05. Учитывая, что масштабный пожар по данным МЧС начался в 21:05 на его тушение ушло три часа. Пожар на складе горюче-смазочных материалов, напугавший всю Уфу тушили 17 единиц техники, включая пожарный поезд и катер.
— Проведены 2 пенные атаки. Открытое горение ликвидировано в 00:05. В настоящий момент проводятся работы по охлаждению элементов и конструкций, — дали подробности в пресс-службе МЧС по Башкирии.
К сожалению, как и сообщалось ранее, при пожаре пострадал 1 мужчина, находится в больнице в ожоговом отделении.
Прокомментировал ситуацию и мэр города Ратмир Мавлиев — «Продолжаем контролировать ситуацию с пожаром совместно с Прокурором города. Все службы, техника на месте. Открытое горение локализовано».
На месте также работают прокурор Уфы и Советского района. Компетентным службам еще предстоит выяснить причины происшествия.