Опубликовано новое видео массового ДТП с вахтовым автобусом и легковушками под Уфой

Posted Сегодня, 13:10
Published Сегодня, 13:10
Modified Сегодня, 13:19
Updated Сегодня, 13:19
Очевидцы массового ДТП на трассе Уфа-Янаул в Благовещенске выложили в соцсети видео с места событий. По словам автора видео в ДТП с тремя легковыми авто и вахтовым автобусом есть погибшие, якобы мужчина и женщина. Официального подтверждения данной информации пока нет.
Опубликовать полную версию видео не позволяет цензура, на нем видны тела погибших.
Mkset удалось получить комментарий от еще одного очевидца. Уфимка, чудом не попавшая в данную аварию рассказала о том, что ей удалось увидеть.
— Точно ничего сказать не могу, была в автобусе, перед которым все случилось, знаю только то, что в бежевой машине мужчина за рулем умер, — рассказала она корреспонденту.
Как мы уже сообщали, ранее в соцсетях появилось видео якобы от очевидцев массового дорожно-транспортного происшествия на трассе Уфа-Янаул, произошедшего в Благовещенске по направлению движения в Уфу. На видео можно увидеть как минимум три поврежденных авто и карету скорой помощи.
Официальный комментарий ГИБДД по факту произошедшего будет размещен после его публикации ведомством.