Опубликовано новое видео массового ДТП с вахтовым автобусом и легковушками под Уфой

Как мы уже сообщали, ранее в соцсетях появилось видео якобы от очевидцев массового дорожно-транспортного происшествия на трассе Уфа-Янаул, произошедшего в Благовещенске по направлению движения в Уфу. На видео можно увидеть как минимум три поврежденных авто и карету скорой помощи.