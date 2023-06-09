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Опубликовано новое видео массового ДТП с вахтовым автобусом и легковушками под Уфой

9 июня 2023, 13:10
Фото: 1MI

В ДТП на трассе Уфа-Янаул близ Благовещенска попал вахтовый автобус и три легковушки

Очевидцы сообщают о двоих погибших, официально ДТП еще не прокомментировали.

Очевидцы массового ДТП на трассе Уфа-Янаул в Благовещенске выложили в соцсети видео с места событий. По словам автора видео в ДТП с тремя легковыми авто и вахтовым автобусом есть погибшие, якобы мужчина и женщина. Официального подтверждения данной информации пока нет.

Видео: BashDTP

Опубликовать полную версию видео не позволяет цензура, на нем видны тела погибших.

Mkset удалось получить комментарий от еще одного очевидца. Уфимка, чудом не попавшая в данную аварию рассказала о том, что ей удалось увидеть.

— Точно ничего сказать не могу, была в автобусе, перед которым все случилось, знаю только то, что в бежевой машине мужчина за рулем умер, — рассказала она корреспонденту.

Как мы уже сообщали, ранее в соцсетях появилось видео якобы от очевидцев массового дорожно-транспортного происшествия на трассе Уфа-Янаул, произошедшего в Благовещенске по направлению движения в Уфу. На видео можно увидеть как минимум три поврежденных авто и карету скорой помощи.

Официальный комментарий ГИБДД по факту произошедшего будет размещен после его публикации ведомством.

Очевидцы сообщают о массовом серьезном ДТП на трассе Уфа-Янаул в Благовещенске
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