Огромное пламя и железнодорожные цистерны: МЧС опубликовала кадры пожара в Уфе

Posted Сегодня, 18:10
Published Сегодня, 18:10
Modified Сегодня, 18:13
Updated Сегодня, 18:13
Первые сообщения о пожаре начали поступать в редакцию Mkset в 21-16. Уфимцев обеспокоил черный столб дыма рядом с центром города.
Позднее, судя по видео поступающим в редакцию, стало известно, что горит здание или вагоны на территории железнодорожного вокзала в Уфе.
В последствии в пресс-службе Куйбышевской железной дороги сообщили, что пожар произошел не на железнодорожных путях общего следования, а на территории предприятия ООО «Уфа-Хим».
В МСЧ России по РБ сообщили, что для тушения пожара привлекли 17 единиц техники. Пожару был присвоен повышенный ранг №3.
На место также был направлен специализированный пожарный поезд со станции Дема. Он привез с собой 103 тонны воды и 7 тонн пенообразователя.
В региональном минздраве заявили об одном пострадавшем. Его доставили в республиканский ожоговый центр в тяжелом состоянии.
В государственном комитете по чрезвычайным ситуациям Башкирии заявили, что угрозы жилому сектору нет.