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Published Сегодня, 18:10

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Updated Сегодня, 18:13

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Огромное пламя и железнодорожные цистерны: МЧС опубликовала кадры пожара в Уфе

9 июня 2023, 18:10
Фото: МЧС России по РБ
Пожар случился рядом с жд-вокзалом в Уфе в пятницу вечером, 9 июня. Рассказываем главное, что известно в настоящий момент о пожаре.

Первые сообщения о пожаре начали поступать в редакцию Mkset в 21-16. Уфимцев обеспокоил черный столб дыма рядом с центром города.

Фото: МЧС России по РБ

Позднее, судя по видео поступающим в редакцию, стало известно, что горит здание или вагоны на территории железнодорожного вокзала в Уфе.

Видео: МЧС России по РБ

В последствии в пресс-службе Куйбышевской железной дороги сообщили, что пожар произошел не на железнодорожных путях общего следования, а на территории предприятия ООО «Уфа-Хим».

В МСЧ России по РБ сообщили, что для тушения пожара привлекли 17 единиц техники. Пожару был присвоен повышенный ранг №3.

На место также был направлен специализированный пожарный поезд со станции Дема. Он привез с собой 103 тонны воды и 7 тонн пенообразователя.

В региональном минздраве заявили об одном пострадавшем. Его доставили в республиканский ожоговый центр в тяжелом состоянии.

В государственном комитете по чрезвычайным ситуациям Башкирии заявили, что угрозы жилому сектору нет.

#Тимур Алмаев#Пожар на жд-станции в Уфе: горит склад горюче смазочных материалов#Видео
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