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На пожар напугавший всю Уфу прибыл мэр Ратмир Мавлиев и прокомментировал ситуацию

9 июня 2023, 17:45
Фото: скриншот видео из соцсетей Ратмира Мавлиева

Мэр Уфы Ратмир Мавлиев работает на месте пожара на складе ГСМ у ж/д станции

О том, что ситуация под контролем мэр сообщил в своем телеграм-канале 9 июня.

Мэр Уфы Ратмир Мавлиев вечером пятницы 9 июня оперативно выехал на место происшествия, серьезно напугавшего буквально всю Уфу. Густой черный дым сформировал огромный столб, который наблюдала фактически вся Уфа, включая пригород.

В видео мэр сообщил следующее:

— Все службы на месте, все работаем, занимаемся ликвидацией, — лаконично высказался мэр и пообещал дать более подробную информацию позже.

На данный момент известно, что возгорание произошло на предприятии «Уфа-Хим». Пожар ликвидируют 17 единиц техники, включая пожарный поезд и катер. Также известно и о пострадавших — мужчина с ожогами доставлен в ГКБ № 18.

#Ирина Деревянчук#Пожар#Новости Уфы#Пожар на жд-станции в Уфе: горит склад горюче смазочных материалов#Происшествия
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