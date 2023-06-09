На пожар напугавший всю Уфу прибыл мэр Ратмир Мавлиев и прокомментировал ситуацию

Posted Сегодня, 17:45
Published Сегодня, 17:45
Modified Сегодня, 17:48
Updated Сегодня, 17:48
Мэр Уфы Ратмир Мавлиев вечером пятницы 9 июня оперативно выехал на место происшествия, серьезно напугавшего буквально всю Уфу. Густой черный дым сформировал огромный столб, который наблюдала фактически вся Уфа, включая пригород.
В видео мэр сообщил следующее:
— Все службы на месте, все работаем, занимаемся ликвидацией, — лаконично высказался мэр и пообещал дать более подробную информацию позже.
На данный момент известно, что возгорание произошло на предприятии «Уфа-Хим». Пожар ликвидируют 17 единиц техники, включая пожарный поезд и катер. Также известно и о пострадавших — мужчина с ожогами доставлен в ГКБ № 18.