МВД сообщило о аварии с автобусом и тремя машинами с двумя погибшими в Башкирии

В результате произошедшего погиб водитель Октавии и его 70-летняя пассажирка. Известно, что в момент происшествия в салоне автобуса находилось 20 человек, никто из них не пострадал. В соцсетях сообщают, что автобус был вахтовым, однако это неподтвержденная информация.