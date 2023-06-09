МВД сообщило о аварии с автобусом и тремя машинами с двумя погибшими в Башкирии

Posted Сегодня, 14:05
Published Сегодня, 14:05
Modified Сегодня, 14:08
Updated Сегодня, 14:08
В Башкирии полицейские устанавливают обстоятельства столкновения легкового автомобиля и автобуса, после которого еще два авто попали в ДТП. Сегодня, 9 июня в Башкирии около 16 часов на 35 километре автодороги Уфа — Янаул в районе города Благовещенска произошло ДТП в котором погибли мужчина и женщина.
По предварительным данным ведомства, 66-летний мужчина за рулем иномарки «Шкода-Октавия» ехал из Благовещенска в направлении Уфы, но выехал на встречку, где столкнулся с автобусом НефАЗ. От удара двигатель иномарки вырвало из машины и отбросило в сторону двух авто, которые ехали позади.
В результате произошедшего погиб водитель Октавии и его 70-летняя пассажирка. Известно, что в момент происшествия в салоне автобуса находилось 20 человек, никто из них не пострадал. В соцсетях сообщают, что автобус был вахтовым, однако это неподтвержденная информация.
— На месте ДТП работают следственно-оперативная группа полиции и эксперты-криминалисты, а также сотрудники ГАИ, которыми организовано реверсивное движение на данном участке дороги, — сообщили в пресс-службе МВД.