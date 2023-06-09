Ликвидацию пожара на складе ГСМ в Уфе контролирует прокуратура

Posted Сегодня, 18:01
Published Сегодня, 18:01
Modified Сегодня, 18:04
Updated Сегодня, 18:04
На месте пожара на складе горюче-смазочных материалов на складе предприятия «Уфа-Хим» работают прокурор Уфы Сергей Воронов и прокурор Советского района Рафис Гайнутдинов. Сотрудники ведомства на месте занимаются координацией действий правоохранителей и спецслужб.
В настоящее время тушение пожара продолжается, и все профильные ведомства заняты именно его ликвидацией. Пока прокуратура не сообщила о том, что занимается установлением обстоятельств происшествия, напугавшего весь город.
Напомним, сегодня около 21 часа вся Уфа заметила столб черного густого дыма, который был заметен даже из пригорода. Пожар тушили в том числе и при помощи пожарного катера и поезда, помимо них на пожаре работают 15 единиц техники.