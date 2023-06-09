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Published Сегодня, 18:01

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Ликвидацию пожара на складе ГСМ в Уфе контролирует прокуратура

9 июня 2023, 18:01
Фото: mkset.ru
Пока что речи об установлении причин возгорания в релизе ведомства от 9 июня нет.

На месте пожара на складе горюче-смазочных материалов на складе предприятия «Уфа-Хим» работают прокурор Уфы Сергей Воронов и прокурор Советского района Рафис Гайнутдинов. Сотрудники ведомства на месте занимаются координацией действий правоохранителей и спецслужб.

В настоящее время тушение пожара продолжается, и все профильные ведомства заняты именно его ликвидацией. Пока прокуратура не сообщила о том, что занимается установлением обстоятельств происшествия, напугавшего весь город.

Напомним, сегодня около 21 часа вся Уфа заметила столб черного густого дыма, который был заметен даже из пригорода. Пожар тушили в том числе и при помощи пожарного катера и поезда, помимо них на пожаре работают 15 единиц техники.

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#Ирина Деревянчук#Прокуратура#Пожар#Пожар на жд-станции в Уфе: горит склад горюче смазочных материалов#Происшествия#Новости Уфы
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