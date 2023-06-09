РЖД прокомментировали пожар рядом с железнодорожным вокзалом в Уфе

Posted Сегодня, 17:19
Published Сегодня, 17:19
Modified Сегодня, 18:46
Updated Сегодня, 18:46
В Куйбышевском отделении РЖД сообщили о том, что пожар в районе железнодорожного вокзала на складе ГСМ не угрожает общим путям, а происходит на подъездных путях некого предприятия «Уфа-Хим», примыкающего к станции Уфа.
— Пожар происходит не на путях общего пользования, а на подъездных путях одного из местных предприятий, — сообщает также корреспондент Mkset с места событий.
Напомним, сейчас в Уфе продолжают гореть 60 кубометров топлива на складе горюче-смазочных материалов предприятия. Густой столб черного дыма около 21 часа напугал буквально всю Уфу. Дым видели не только горожане в разных районах, но и жители пригорода. Сейчас пожар тушат с помощью 17 единиц техники, включая пожарный поезд и катер.