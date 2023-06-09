РЖД прокомментировали пожар рядом с железнодорожным вокзалом в Уфе

Напомним, сейчас в Уфе продолжают гореть 60 кубометров топлива на складе горюче-смазочных материалов предприятия. Густой столб черного дыма около 21 часа напугал буквально всю Уфу. Дым видели не только горожане в разных районах, но и жители пригорода. Сейчас пожар тушат с помощью 17 единиц техники, включая пожарный поезд и катер.