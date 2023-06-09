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РЖД прокомментировали пожар рядом с железнодорожным вокзалом в Уфе

9 июня 2023, 17:19
Фото: mkset.ru

РЖД заявили о неопасности пожара рядом с вокзалом в Уфе для железнодорожных путей

Огонь бушует на подъездных путях предприятия, сообщили в КуйбЖД 9 июня.

В Куйбышевском отделении РЖД сообщили о том, что пожар в районе железнодорожного вокзала на складе ГСМ не угрожает общим путям, а происходит на подъездных путях некого предприятия «Уфа-Хим», примыкающего к станции Уфа.

— Пожар происходит не на путях общего пользования, а на подъездных путях одного из местных предприятий, — сообщает также корреспондент Mkset с места событий.

Напомним, сейчас в Уфе продолжают гореть 60 кубометров топлива на складе горюче-смазочных материалов предприятия. Густой столб черного дыма около 21 часа напугал буквально всю Уфу. Дым видели не только горожане в разных районах, но и жители пригорода. Сейчас пожар тушат с помощью 17 единиц техники, включая пожарный поезд и катер.

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#Ирина Деревянчук#Пожар#Уфа#Происшествия#Новости Уфы
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