Что горит в Уфе сейчас: вся информация о пожаре на ж/д вокзале 9 июня

Мэр Мавлиев оказался на месте ЧП и обратился к жителям с места крупного пожара, назвав произошедшее «неприятной ситуацией». Случившимся также заинтересовалась прокуратура Башкирии и Роспотребнадзор, который взял пробы воздуха с жилого сектора в Нижегородке для замера уровня вредных веществ. В госкомитете по ЧС заверили, что угрозы распространения огня на жилые дома нет.