Что горит в Уфе сейчас: вся информация о пожаре на ж/д вокзале 9 июня

Posted Сегодня, 19:19
Published Сегодня, 19:19
Modified Сегодня, 19:35
Updated Сегодня, 19:35
Около 21 часа 9 июня в Уфе горожане и гости города массово стали сообщать о густом черном дыме, который был виден из разных уголков города. Изначально люди посчитали, что серьезно горит какой-то дом в черте города, однако совсем скоро появилась информация, что эпицентр пожара находится близ железнодорожного вокзала Уфы.
Буквально через 15 минут очевидцы стали присылать в редакцию видео с эпицентра событий — на кадрах было видно некое горение на железнодорожных путях. Со слов авторов видео, пожаром были объяты железнодорожные цистерны с неким горючим веществом. Некоторые очевидцы и вовсе заявляли, что якобы слышали звуки взрывов.
Через полчаса после первых сообщений МЧС Башкирии прокомментировало ситуацию — оказалось, что в Уфе недалеко от ж/д вокзала действительно загорелись цистерны с ГСМ. В первых официальных данных сообщалось, что пострадавших и погибших в результате инцидента нет.
Позднее РЖД отреагировали на пожар на железнодорожных путях, подчеркнув, что пожар в районе железнодорожного вокзала на складе ГСМ не угрожает общим путям, а происходит на подъездных путях некого предприятия «Уфа-Хим», примыкающего к станции Уфа. Там же добавили, что пожар не повлияет на график движения поездов.
Спустя примерно час после первых сообщений от очевидцев дыма над Уфой появилась официальная информация о первом пострадавшем — им оказался мужчина, который в тяжелом состоянии был доставлен в ожоговый центр.
Мэр Мавлиев оказался на месте ЧП и обратился к жителям с места крупного пожара, назвав произошедшее «неприятной ситуацией». Случившимся также заинтересовалась прокуратура Башкирии и Роспотребнадзор, который взял пробы воздуха с жилого сектора в Нижегородке для замера уровня вредных веществ. В госкомитете по ЧС заверили, что угрозы распространения огня на жилые дома нет.
МЧС заявило о локализации пожара спустя два часа после первых сообщений о пожаре. Открытое горение было ликвидировано в полночь.