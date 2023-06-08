Жителям Башкирии напомнили о длинных выходных на этой неделе

Напомним, что 12 июня в Уфе также отмечается День города. Для жителей и гостей башкирской столицы в этот день пройдут праздничные мероприятия: концерты, фестивали, встречи с блогерами и др. В связи с мероприятиями в Уфе изменится схема движения и время работы общественного транспорта. Подробнее об изменениях Mkset рассказывал здесь.