Жителям Башкирии напомнили о длинных выходных на этой неделе

Posted Сегодня, 09:58
Published Сегодня, 09:58
Modified Сегодня, 10:03
Updated Сегодня, 10:03
День России, традиционно отмечаемый 12 июня, в этому году пришелся на понедельник, в связи с чем российских граждан ожидают продолжительные выходные. Так, на этой неделе россияне смогут отдохнуть три дня с 10 по 12 июня. Следующая рабочая неделя, таким образом, будет сокращенной и начнется со вторника.
Также дополнительный выходной ожидает жителей республики в среду, 28 июня. В этот день верующие мусульмане отметят религиозный праздник Курбан-байрам.
Напомним, что 12 июня в Уфе также отмечается День города. Для жителей и гостей башкирской столицы в этот день пройдут праздничные мероприятия: концерты, фестивали, встречи с блогерами и др. В связи с мероприятиями в Уфе изменится схема движения и время работы общественного транспорта. Подробнее об изменениях Mkset рассказывал здесь.