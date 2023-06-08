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Жителям Башкирии напомнили о длинных выходных на этой неделе

8 июня 2023, 09:58
Фото: 1MI
В грядущий понедельник по всей стране будет отмечаться День России, а в Уфе ещё и День города. Жителей и гостей башкирской столицы в связи с этим ожидают продолжительные выходные и праздничные мероприятия

День России, традиционно отмечаемый 12 июня, в этому году пришелся на понедельник, в связи с чем российских граждан ожидают продолжительные выходные. Так, на этой неделе россияне смогут отдохнуть три дня с 10 по 12 июня. Следующая рабочая неделя, таким образом, будет сокращенной и начнется со вторника.

Также дополнительный выходной ожидает жителей республики в среду, 28 июня. В этот день верующие мусульмане отметят религиозный праздник Курбан-байрам.

Напомним, что 12 июня в Уфе также отмечается День города. Для жителей и гостей башкирской столицы в этот день пройдут праздничные мероприятия: концерты, фестивали, встречи с блогерами и др. В связи с мероприятиями в Уфе изменится схема движения и время работы общественного транспорта. Подробнее об изменениях Mkset рассказывал здесь.

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#Азамат Нухов
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