Власти Уфы раскрыли ближайшие планы по реставрации памятника Салавату Юлаеву

Posted Сегодня, 11:49
Published Сегодня, 11:49
Modified Сегодня, 11:49
Updated Сегодня, 11:49
Стали известны ближайшие действия властей в ходе реставрации памятника Салавату Юлаеву. Проект реставрации памятника в предыдущей редакции уходил на доработку, собственно говоря и сейчас продолжается работа над проектом. Как только все необходимые корректировки войдут в проект, его направят на экспертизу, а том числе и государственную.
— В настоящее время продолжается корректировка проектной документации, после чего с целью проверки правильности технических решений и проведению проверки достоверности сметной стоимости проект будет направлен на прохождение экспертизы, в том числе государственной историко-культурной экспертизы, — рассказали Mkset в мэрии Уфы.
Проекту реставрации в обязательном порядке должен получить согласование регионального Управления по государственной охране объектов культурного наследия.
В начале апреля Mkset публиковал большой аналитический материал о судьбе памятника, в котором в прошлом году были выявлены множественные дефекты, а внутри скульптуры птицы нашли кров и свили свои гнезда. Предположительно на время реставрации памятник уберут с глаз горожан, а по завершении работ вернут на место.