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Власти Уфы раскрыли ближайшие планы по реставрации памятника Салавату Юлаеву

8 июня 2023, 11:49
Фото: 1MI

Проект реставрации памятника Салавату Юлаеву доработают и отправят на экспертизу

О судьбе памятника-символа Уфы и Башкирии рассказали в пресс-службе мэрии Уфы.

Стали известны ближайшие действия властей в ходе реставрации памятника Салавату Юлаеву. Проект реставрации памятника в предыдущей редакции уходил на доработку, собственно говоря и сейчас продолжается работа над проектом. Как только все необходимые корректировки войдут в проект, его направят на экспертизу, а том числе и государственную.

— В настоящее время продолжается корректировка проектной документации, после чего с целью проверки правильности технических решений и проведению проверки достоверности сметной стоимости проект будет направлен на прохождение экспертизы, в том числе государственной историко-культурной экспертизы, — рассказали Mkset в мэрии Уфы.

Проекту реставрации в обязательном порядке должен получить согласование регионального Управления по государственной охране объектов культурного наследия.

В начале апреля Mkset публиковал большой аналитический материал о судьбе памятника, в котором в прошлом году были выявлены множественные дефекты, а внутри скульптуры птицы нашли кров и свили свои гнезда. Предположительно на время реставрации памятник уберут с глаз горожан, а по завершении работ вернут на место.

Убрать нельзя оставить: что происходит с памятником Салавата Юлаева
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#Ирина Деревянчук#Памятник#Город#Новости Уфы#Новости Башкирии
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