Власти Уфы раскрыли ближайшие планы по реставрации памятника Салавату Юлаеву

Стали известны ближайшие действия властей в ходе реставрации памятника Салавату Юлаеву. Проект реставрации памятника в предыдущей редакции уходил на доработку, собственно говоря и сейчас продолжается работа над проектом. Как только все необходимые корректировки войдут в проект, его направят на экспертизу, а том числе и государственную.