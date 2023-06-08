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Posted Сегодня, 11:26

Published Сегодня, 11:26

Modified Сегодня, 11:27

Updated Сегодня, 11:27

В Воронеже коллегия присяжных признала Мирского виновным в тройном убийстве

8 июня 2023, 11:26
Воронежская областная коллегия присяжных признала Виктора Мирского виновным в убийстве трех человек в городе Лиски и нападении на полицейский участок.

Информацию об этом сообщила пресс-служба региональной прокуратуры, пишет RT.

В своем заявлении пресс-служба отметила, что коллегия присяжных признала Мирского виновным во всех указанных преступлениях.

В настоящее время суд должен вынести приговор Мирскому.

В сентябре 2021 года в городе Лиски Воронежской области Виктор Мирский совершил нападение на полицейский участок, в результате чего один полицейский получил травмы.

Позже стало известно, что перед нападением злоумышленник убил знакомую семью в ходе конфликта. В отношении него было возбуждено уголовное дело.

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