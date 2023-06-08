В Воронеже коллегия присяжных признала Мирского виновным в тройном убийстве

Posted Сегодня, 11:26
Published Сегодня, 11:26
Modified Сегодня, 11:27
Updated Сегодня, 11:27
Информацию об этом сообщила пресс-служба региональной прокуратуры, пишет RT.
В своем заявлении пресс-служба отметила, что коллегия присяжных признала Мирского виновным во всех указанных преступлениях.
В настоящее время суд должен вынести приговор Мирскому.
В сентябре 2021 года в городе Лиски Воронежской области Виктор Мирский совершил нападение на полицейский участок, в результате чего один полицейский получил травмы.
Позже стало известно, что перед нападением злоумышленник убил знакомую семью в ходе конфликта. В отношении него было возбуждено уголовное дело.