mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 04:13

Published Сегодня, 04:13

Modified Сегодня, 04:16

Updated Сегодня, 04:16

Изображение материала

В Уфе три бомбоубежища подготовят к приему укрываемых по решению суда

8 июня 2023, 04:13
Фото: 1MI

Суд обязал Росимущество привести три бомбоубежища в Уфе в полную готовность

О решении суда включить три защитных сооружения в реестр федерального имущества сообщает КоммерсантЪ-Башкортостан 7 июня.

В Уфе три бомбоубежища включат в реестр федерального имущества и приведут в полную готовность к функционированию по назначению, то есть к приему укрываемых. Все три защитных сооружения были построены во времена СССР, однако их местоположения в материале издания не раскрывают, так как по данным городских властей информация о защитных сооружениях предназначена только для служебного пользования, однако уверили, что в столице Башкирии таких сооружений достаточно.

Прокуратура установила, что бомбоубежища эксплуатируются с нарушением свода правил и приказа МЧС России, а Октябрьский районный суд Уфы счел доводы надзорного ведомства обоснованными и удовлетворил их, обязав территориальное управление Росимущества республики включить три защитных сооружения гражданской обороны в реестр федерального имущества и привести их в «боевую готовность».

Напомним, спустя несколько месяцев после начала СВО тема бомбоубежищ вышла в информационное пространство. Так весной 2022 года на торги выставили помещения бывшего бомбоубежища в Демском районе Уфы и его новым обладателем стало АО «Уфимское агрегатное производственное объединение» за 3,7 млн руб.

Также бомбоубежища посещали и представители власти, так Ильвир Нурдавлятов, возглавляющий Кировских район Уфы побывал в одном из бомбоубежищ, но его визит тогда не обошелся без казусов. На фотографиях выложенных главой Кировского района в социальных сетях внимательные зрители и журналисты заметили коробки со средствами индивидуальной защиты 1992 года. Тогда же уфимские журналисты выяснили, что самому новому ГП-7 в этом убежище — 13 лет при сроке хранения в 12 лет. Однако Нурдавлятов после визита говорил о ряде выявленных в укрытиях недостатков и не исключено, что просроченные СИЗы входили в их число.

Власти рассказали кого укроют в бомбоубежищах при угрозе и что будет с остальными
Узнать подробнее
Читайте также:
Где ближайшее бомбоубежище в Уфе
#Ирина Деревянчук#Уфа#Город#Новости Уфы
Подпишитесь
Двух министров Башкирии приговорили к 12 лет колонии общего режима на двоих
Сегодня, 04:32
Продолжают убивать: раскрыт топ-3 преступлений в Соль-Илецке, куда едет вся Башкирия
Сегодня, 05:52
Когда жара снова вернется в Башкирию
Вчера, 07:34
Гособвинение по делу пиксельных елок в Башкирии заявило, что закупка была «по указке»
Вчера, 05:59
Банка с кишками: чего добились активисты акцией протеста в Доме республики в Уфе
6 июня 08:42