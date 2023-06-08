В Уфе три бомбоубежища подготовят к приему укрываемых по решению суда

Posted Сегодня, 04:13
Published Сегодня, 04:13
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В Уфе три бомбоубежища включат в реестр федерального имущества и приведут в полную готовность к функционированию по назначению, то есть к приему укрываемых. Все три защитных сооружения были построены во времена СССР, однако их местоположения в материале издания не раскрывают, так как по данным городских властей информация о защитных сооружениях предназначена только для служебного пользования, однако уверили, что в столице Башкирии таких сооружений достаточно.
Прокуратура установила, что бомбоубежища эксплуатируются с нарушением свода правил и приказа МЧС России, а Октябрьский районный суд Уфы счел доводы надзорного ведомства обоснованными и удовлетворил их, обязав территориальное управление Росимущества республики включить три защитных сооружения гражданской обороны в реестр федерального имущества и привести их в «боевую готовность».
Напомним, спустя несколько месяцев после начала СВО тема бомбоубежищ вышла в информационное пространство. Так весной 2022 года на торги выставили помещения бывшего бомбоубежища в Демском районе Уфы и его новым обладателем стало АО «Уфимское агрегатное производственное объединение» за 3,7 млн руб.
Также бомбоубежища посещали и представители власти, так Ильвир Нурдавлятов, возглавляющий Кировских район Уфы побывал в одном из бомбоубежищ, но его визит тогда не обошелся без казусов. На фотографиях выложенных главой Кировского района в социальных сетях внимательные зрители и журналисты заметили коробки со средствами индивидуальной защиты 1992 года. Тогда же уфимские журналисты выяснили, что самому новому ГП-7 в этом убежище — 13 лет при сроке хранения в 12 лет. Однако Нурдавлятов после визита говорил о ряде выявленных в укрытиях недостатков и не исключено, что просроченные СИЗы входили в их число.