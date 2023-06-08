В Уфе три бомбоубежища подготовят к приему укрываемых по решению суда

Также бомбоубежища посещали и представители власти, так Ильвир Нурдавлятов, возглавляющий Кировских район Уфы побывал в одном из бомбоубежищ, но его визит тогда не обошелся без казусов. На фотографиях выложенных главой Кировского района в социальных сетях внимательные зрители и журналисты заметили коробки со средствами индивидуальной защиты 1992 года. Тогда же уфимские журналисты выяснили, что самому новому ГП-7 в этом убежище — 13 лет при сроке хранения в 12 лет. Однако Нурдавлятов после визита говорил о ряде выявленных в укрытиях недостатков и не исключено, что просроченные СИЗы входили в их число.