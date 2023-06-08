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В Уфе обнаружили обезьян без паспортов

8 июня 2023, 07:12
Фото: 1MI

В Уфе закрыли зоопарк, где животные содержались в антисанитарных условиях

Мини-зоопарк, расположенный в одном из уфимских ТЦ закрыли. Животные здесь содержались в неподобающих условиях, а также у многи хиз них не было паспортов, сообщает телеграм-канал «Честно говоря»

Посетители выставки экзотических животных, проходившей в одном из торговых центров Уфы обратили внимание на условия содержания животных. По их словам, у многих в поилках не было воды, клетки не убирались и не соответствовали размерам животных.

Позднее посетившие выставку сотрудники Роспотребнадзора выявили множественные нарушения. Так, животные здесь содержались в маленьких клетках, несоответствующих нормам, за ними не ухаживали подобающим образом и всюду царила антисанитария.

Более того, по информации тг-канала, у организатора выставки не было разрешительной документации, а у многих животных не было паспортов.

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#Азамат Нухов#Новости Уфы#Животные#Зоопарк#Общество#Город
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