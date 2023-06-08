В Уфе обнаружили обезьян без паспортов

Posted Сегодня, 07:12
Published Сегодня, 07:12
Modified Сегодня, 07:37
Updated Сегодня, 07:37
Посетители выставки экзотических животных, проходившей в одном из торговых центров Уфы обратили внимание на условия содержания животных. По их словам, у многих в поилках не было воды, клетки не убирались и не соответствовали размерам животных.
Позднее посетившие выставку сотрудники Роспотребнадзора выявили множественные нарушения. Так, животные здесь содержались в маленьких клетках, несоответствующих нормам, за ними не ухаживали подобающим образом и всюду царила антисанитария.
Более того, по информации тг-канала, у организатора выставки не было разрешительной документации, а у многих животных не было паспортов.