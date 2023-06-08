В Башкирию на этой неделе придет похолодание до +1 градуса

Posted Сегодня, 08:19
Published Сегодня, 08:19
Modified Сегодня, 08:46
Updated Сегодня, 08:46
Так, сегодня, 8 июня, местами по республике пройдут кратковременные дожди, грозы. Ветер западный умеренный, днем порывы до сильного. Температура воздуха ночью +5, +10°, днем +19, +24°.
В ночь на пятницу 9 июня местами ожидается небольшой дождь, днем существенных осадков не прогнозируется. Ветер западный, северо-западный умеренный. Температура воздуха ночью составит от +4 до +9°, днем синоптики прогнозируют +18, +23°.
В субботу, 10 Июня, в ночное время существенных осадков не прогнозируется, однако днем местами пройдут кратковременные дожди и гроза. Ветер северо-западный с переходом на юго-западный умеренный, днем порывистый. Температура воздуха ночью будет колебаться в пределах от +6, +11°, в горных районах температура воздуха может понизиться до +1°. В дневное время синоптики прогнозируют потепление до +20, +25°.