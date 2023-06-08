Тушили 14 человек: серьезный пожар произошел в Башкирии утром 8 июня

Прибывшие на место спасатели обнаружили активное горение дома размером 11×8 метров, помимо него горели и надворные постройки, все они находились под одной крышей. Тушили пожар 14 человек и 5 единиц техники. В процессе тушения была обнаружена жертва пожара. К сожалению в огне погибла 60-летняя женщина, ее тело нашли пожарные.