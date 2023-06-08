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Тушили 14 человек: серьезный пожар произошел в Башкирии утром 8 июня

8 июня 2023, 03:42
Фото: 1MI

Газовый баллон разгерметизировался и погубил 60-летнюю жительницу Стерлитамака

Со слов соседей разгерметизация произошла во время пожара, сообщает пресс-служба МЧС по Башкирии 8 июня.

Ранним утром 8 июня, около 6 часов утра в Главное управление МЧС России по Республике Башкортостан поступило сообщение о пожаре в частном доме по улице Репина в городе Стерлитамак.

Прибывшие на место спасатели обнаружили активное горение дома размером 11×8 метров, помимо него горели и надворные постройки, все они находились под одной крышей. Тушили пожар 14 человек и 5 единиц техники. В процессе тушения была обнаружена жертва пожара. К сожалению в огне погибла 60-летняя женщина, ее тело нашли пожарные.

Соседи пострадавшего дома полагают, что во время пожара произошла разгерметизация газового баллона, из-за чего огонь быстрое распространился по всей площади домовладения. Так ли это и саму причину пожара предстоит выяснить дознавателю МЧС.

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#Ирина Деревянчук#Происшествия#Новости Башкирии#18+#Пожар
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