Тушили 14 человек: серьезный пожар произошел в Башкирии утром 8 июня

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Ранним утром 8 июня, около 6 часов утра в Главное управление МЧС России по Республике Башкортостан поступило сообщение о пожаре в частном доме по улице Репина в городе Стерлитамак.
Прибывшие на место спасатели обнаружили активное горение дома размером 11×8 метров, помимо него горели и надворные постройки, все они находились под одной крышей. Тушили пожар 14 человек и 5 единиц техники. В процессе тушения была обнаружена жертва пожара. К сожалению в огне погибла 60-летняя женщина, ее тело нашли пожарные.
Соседи пострадавшего дома полагают, что во время пожара произошла разгерметизация газового баллона, из-за чего огонь быстрое распространился по всей площади домовладения. Так ли это и саму причину пожара предстоит выяснить дознавателю МЧС.