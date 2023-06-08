Тонкости запаха: какие ароматы добавляет Башкирия в парфюмерную отрасль России

По мнению ключевых игроков рынка, парфюмерная отрасль — одна из самых зарегулированных в России. Парфюмеры обязаны иметь специальную лицензию, маркировать и декларировать свою продукцию. Оборот спирта в отрасли отслеживают через систему ЕГАИС, он не облагается акцизом, но несколько лет назад правила изменили. Компаниям все равно приходится платить так называемый авансовый акциз (а потом обращаться в ФНС и оформлять налоговый вычет). Игроки рынка считают, что если снизить административную нагрузку на бизнес, то в отрасль будут больше инвестировать, а это, в свою очередь, должно привлечь на рынок больше профессиональных парфюмеров и больше качественной продукции.