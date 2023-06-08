Тонкости запаха: какие ароматы добавляет Башкирия в парфюмерную отрасль России

Posted Сегодня, 12:15
Published Сегодня, 12:15
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Updated Сегодня, 15:20
В частности, в течение ближайших трех лет производство парфюмерно-косметической продукции сможет показать увеличение объемов в два-три раза. Примечательно, что растет и спрос потребителей — в 2022 году население потратило на духи на 43 млрд руб. больше, чем в 2021 году.
В Башкирии производство парфюмерии также переживает развитие, при этом — в тесной связке с национальным контекстом. Так, например, аромат ЛЕС #10 из серии «LES AMOURS DU NORD», посвященный башкирским лесам, был номинирован на так называемый «парфюмерный Оскар» — главную международную премию в области нишевой парфюмерии The Art and Olfaction Awards. Он был создан в коллаборации «Башспирта» и российского бренда парфюмерии «NŌSE perfumes». Вдохновением для создания парфюма стала подлинная история о Северных амурах — башкирских лучниках, покоривших Францию во время Отечественной войны 1812 года. Чтобы отразить красоту Башкирии и её истории, в парфюмерных формулах использованы редкие ингредиенты — ЛЕС #10 использует ноты башкирских трав, меда, цветов липы, кожи и ириса.
В рамках подготовки к празднованию 450-летия Уфы стало известно о создании «именных» духов для столицы Башкирии: парфюмер Надежда Матвеева буквально «сформулировала» духи со специфичными региональными ароматами, которые вошли в коллекцию «Золото Башкортостана».
— Аромат Салавата Юлаева — это аромат свободы. Насколько он любил свободу и боролся за свободу. Достаточно аромат волевой, с брутальными нотками, — подчеркивает парфюмер.
По словам Надежды Матвеевой, каждый парфюм вызревает минимум два месяца. Например, «Салават Юлаев» был в работе около года. Примечательно, что для каждого аромата Надежда придумывает индивидуальный образ: у Салавата Юлаева и Умырзая есть собственные костюмы, выполненные в этническом стиле.
Важно отметить, что над всеми ароматами и коллекциями Надежда Матвеева трудится сама, она же полностью контролирует процесс — начиная с разработки идеи и формулы, заканчивая внешним видом самого флакона. В итоге она лишь заказывает у дизайнеров упаковку. Что касается продаж, то у нее есть собственный магазин парфюма, но при этом она не готова идти в предпринимательство глубже — по ее словам, содержание парфюмерного дома связано с существенными тратами. Пока что Надежда планирует закончить линейку этнопарфюмов, рассчитанных, в первую очередь, на развитие туризма.
В этом плане точки развития конкретного парфюмера из Уфы напрямую отражают с общенациональный контекст. Президент Торгово-промышленной палаты России Сергей Катырин подчеркивает, что проблемы в отрасли остаются теми же — кадры, компетенции и финансы.
Общий объем рынка парфюмерии в России составляет 143 млрд рублей, из них около 60% — это духи отечественного производства. Несмотря на то, что парфюмерия осталась одной из немногих отраслей, которой не коснулись санкции напрямую, само производство во многом зависит от поставок иностранного сырья. Как отмечают эксперты, санкции косвенно вызвали нарушения в поставках сырья, в итоге произошло либо существенное удорожание компонентов, что привело к повышению конечной стоимости духов, либо приостановка производства по ряду наименований за неимением альтернатив.
— Это достаточно серьезно по некоторым направлениям удорожало продукцию. Естественно в этот промежуток времени стали выставлять другие условия для наших покупателей, ну в смысле для наших производителей по компонентной базе. Если раньше можно было авансом все взять, то теперь в подавляющем большинстве случаев надо вносить предоплату, — комментирует Президент Торгово-промышленной палаты России Сергей Катырин.
Стоит отметить, что себестоимость флакона духов составляет около 400 рублей. Так, в 100 миллилитрах качественных духов отдушки — примерно на 70 рублей. Ещё 9 рублей — стоимость спирта, 113 — флакон, этикетка, крышка плюс другие комплектующие. Также учитываются упаковка, доставка, маркировка, процент брака, зарплаты рабочих и прибыль. Когда духи отправляются заказчику, он уже выставляет так называемый коэффициент, в который он закладывает свои траты — в том числе расходы на маркетинг и доставку до магазина. В конечном счете на прилавке духи могут стоить в пять-шесть раз дороже, чем на выходе с производства.
Что касается кадров, то эта проблема решится тогда, когда вырастет спрос на специалистов, для этого в отрасль нужно больше инвестировать. На сегодняшний день у Минпромторга РФ есть две программы поддержки для парфюмеров (малотоннажная химия и импортозамещение). Проблемами отрасли занимаются и в Торгово-промышленной палате.
— Для нас самая главная проблема — или задача, точнее сказать — это поиск партнеров для наших производителей, парфюмеров, косметологов, поиск партнёров внутри страны, поиск партнёров в дружественных странах, организация бизнес-миссий по этому направлению, — считает Сергей Катырин.
По мнению ключевых игроков рынка, парфюмерная отрасль — одна из самых зарегулированных в России. Парфюмеры обязаны иметь специальную лицензию, маркировать и декларировать свою продукцию. Оборот спирта в отрасли отслеживают через систему ЕГАИС, он не облагается акцизом, но несколько лет назад правила изменили. Компаниям все равно приходится платить так называемый авансовый акциз (а потом обращаться в ФНС и оформлять налоговый вычет). Игроки рынка считают, что если снизить административную нагрузку на бизнес, то в отрасль будут больше инвестировать, а это, в свою очередь, должно привлечь на рынок больше профессиональных парфюмеров и больше качественной продукции.