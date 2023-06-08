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Смертельно опасные автобусы обнаружили в Уфе в ходе массовых проверок

8 июня 2023, 09:30
Фото: 1MI

Сотрудники ГАИ в Уфе в ходе проверок выявили смертельно опасные автобусы

Об итогах рейда по проверке общественного транспорта в Ленинском районе рассказали в пресс-службе ГИБДД Уфы 8 июня.

Утром 8 июня в Ленинском районе города Уфы прошли сплошные проверки пассажирского транспорта, и в ходе рейда инспекторы ГАИ выявили немало нарушений, в том числе и весьма серьезных, такие как эксплуатация транспортных средств, с неисправной тормозной системой и выпуск на линию транспортного средства, имеющего неисправности, с которыми эксплуатация запрещена.

Сообщается, что за выявленные нарушения перевозчики и должностные лица организаций перевозчиков будут наказаны, а именно привлечены к административной ответственности. Однако о дальнейшей судьбе потенциально опасных автобусов в ведомстве не высказались, так что остается лишь догадываться, продолжили ли свою работу неисправные автобусы.

Помимо опасных автобусов с неполадками, инспекторы выявили и пресекли нарушения правил маневрирования; правил перевозки людей и правил применения ремней безопасности.

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#Ирина Деревянчук#Город#Общественный транспорт#Новости Уфы
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