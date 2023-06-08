Смертельно опасные автобусы обнаружили в Уфе в ходе массовых проверок

Сообщается, что за выявленные нарушения перевозчики и должностные лица организаций перевозчиков будут наказаны, а именно привлечены к административной ответственности. Однако о дальнейшей судьбе потенциально опасных автобусов в ведомстве не высказались, так что остается лишь догадываться, продолжили ли свою работу неисправные автобусы.