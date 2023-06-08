Смертельно опасные автобусы обнаружили в Уфе в ходе массовых проверок

Posted Сегодня, 09:30
Published Сегодня, 09:30
Modified Сегодня, 09:33
Updated Сегодня, 09:33
Утром 8 июня в Ленинском районе города Уфы прошли сплошные проверки пассажирского транспорта, и в ходе рейда инспекторы ГАИ выявили немало нарушений, в том числе и весьма серьезных, такие как эксплуатация транспортных средств, с неисправной тормозной системой и выпуск на линию транспортного средства, имеющего неисправности, с которыми эксплуатация запрещена.
Сообщается, что за выявленные нарушения перевозчики и должностные лица организаций перевозчиков будут наказаны, а именно привлечены к административной ответственности. Однако о дальнейшей судьбе потенциально опасных автобусов в ведомстве не высказались, так что остается лишь догадываться, продолжили ли свою работу неисправные автобусы.
Помимо опасных автобусов с неполадками, инспекторы выявили и пресекли нарушения правил маневрирования; правил перевозки людей и правил применения ремней безопасности.