Ситуацию с отравлениями «Мистером Сидром» прокомментировал глава Минздрава Башкирии

Как сообщил Рахматуллин, только токсикологическая экспертиза сможет точно выявить, какое именно вещество в составе напитка спровоцировало массовые отравления, в том числе с летальным исходом. При этом министр здравоохранения подчеркнул, что многие эксперты склоняются к тому, что это мог быть метиловый спирт, который, по его словам, является «сильнейшим ядом».