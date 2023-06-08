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Ситуацию с отравлениями «Мистером Сидром» прокомментировал глава Минздрава Башкирии

8 июня 2023, 05:22
Фото: 1MI

В Башкирии не выявлено случаев отравления смертельно-опасным «Мистером Сидром»

В Башкирии не было выявлено случаев отравления пивным напитком «Мистер Сидр». Несмотря на это глава регионального Минздрава Айрат Рахматуллин призвал жителей республики беречь свое здоровье и при первых признаках отравления незамедлительно обращаться за помощью медиков

Как сообщил Рахматуллин, только токсикологическая экспертиза сможет точно выявить, какое именно вещество в составе напитка спровоцировало массовые отравления, в том числе с летальным исходом. При этом министр здравоохранения подчеркнул, что многие эксперты склоняются к тому, что это мог быть метиловый спирт, который, по его словам, является «сильнейшим ядом».

Помимо этого Айрат Рахматуллин отметил, что метиловый и этиловый спирт практически не имеют различий по вкусу и запаху. Более того, отравление на первых порах можно принять за алкогольное опьянение. Среди явных признаков отравления метиловым спиртом чиновник выделил такие, как: тошнота, рвота, нарушение зрение (перед глазами мелькают мушки, плавающие пятна), нарушение сердечная деятельность и дыхания.

Напомним, днем ранее в региональном Минторге сообщили, что продукция марки, в том числе поставлялась на территории Башкирии. В ведомстве призвали граждан проявлять внимательность, воздержаться от употребления определенных видов алкоголя, а также сообщать об обнаружении подозрительной продукции в соответствующие инстанции. Как сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора, суммарно из продажи было изъято из порядка 66 5000 литров алкогольной продукции «Мистер сидр».

По последним данным, случаи отравления пивным напитком были зафиксированы в Ульяновской, Нижегородской, Пензенской, Самарской и Курганской областях, а также в Удмуртии и Чувашии. По данным Минздрава, всего в России пострадали 96 человек от отравления, из них 30 скончались.

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