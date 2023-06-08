Сидр-убийцу нашли в одном из городов Башкирии

Напомним, что продукция «Мистер сидр» была обнаружена в 12 субъектах России, в том числе и в соседних с Башкирией регионах. За несколько дней числа жертв напитка превысило 30 человек, число пострадавших — почти 100 человек. Больше всего погибло в Ульяновской области (20 человек), а также в Самарской (9 человек). О погибших сообщалось также в Нижегородской области и в Республике Удмуртия.