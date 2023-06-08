Сидр-убийцу нашли в одном из городов Башкирии

Posted Сегодня, 13:29
Published Сегодня, 13:29
Modified Сегодня, 13:31
Updated Сегодня, 13:31
В Салавате обнаружено около 2640 литров «Мистера сидра», по вине которого погибло более 30 человек по всей стране. Как сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора РБ, пивная продукция была найдена на оптовом складе ООО «Кронштатд».
Реализация данной продукции была остановлена. Также сотрудники ведомства взяли пробы напитка для проведения лабораторных испытаний на содержание метилового спирта и солей металлов.
— Мы призываем граждан быть бдительными при покупке алкогольной продукции и немедленно сообщать о случаях продажи «Мистер сидр» по тел. 8 (34-72) 29-90-76. Ситуация остаётся на контроле нашего Управления, — добавили в Роспотребнадзоре.
Напомним, что продукция «Мистер сидр» была обнаружена в 12 субъектах России, в том числе и в соседних с Башкирией регионах. За несколько дней числа жертв напитка превысило 30 человек, число пострадавших — почти 100 человек. Больше всего погибло в Ульяновской области (20 человек), а также в Самарской (9 человек). О погибших сообщалось также в Нижегородской области и в Республике Удмуртия.
Всего в России было изъято 37,6 тысячи литров напитка, наибольший объем был изъят в Курганской области, Удмуртии и Крыму.
Выяснилось, что смертельный напиток производился в Самарской области, в поселке Винтай. Владельцем компании, по данным СМИ, является уроженец Белгордской области Айнар Гусейнов. На данный момент арестован на два месяца.