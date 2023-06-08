Сердце гиганта: как работает ЛПДС «Нурлино», одна из крупнейших в «Транснефть — Урал»

Posted Вчера, 11:29
Published Вчера, 11:29
Modified Сегодня, 05:28
Updated Сегодня, 05:28
Корреспонденту Mkset удалось побывать на линейной производственно-диспетчерской станции «Нурлино», которая входит в структуру АО «Транснефть — Урал» — второго по величине предприятия системы «Транснефть». Рассказываем и показываем, кто и как работает на одном из ключевых узлов нефтепроводного гиганта.
Сама станция была запущена в работу в 1972 году. Солидный возраст в данном случае не помеха, поскольку предприятие постоянно модернизируется и использует современное оборудование, которое позволяет выполнять работу быстро и качественно.
Как руководить такой масштабной станцией, держать все на контроле, помнить все нюансы? Начальник «Нурлино» Руслан Муниров с теплой улыбкой называет станцию своим вторым домом. Неудивительно, учитывая, что всю свою трудовую карьеру — начиная с 18 лет — он строил именно здесь, начав работать на стации в 2005 году слесарем по ремонту механотехнологического оборудования. Личное участие в развитии станции и полное понимание производственных процессов стали ключевыми слагаемыми его опыта.
Нефть, которая поступает на станцию, проходит через так называемые СИКН — системы измерения количества и показателей качества нефти. Многочисленные датчики информируют оператора об объеме перекачанной нефти и ее параметрах — температуре, вязкости, содержании серы и воды, и так далее. Оборудование СИКН — отечественное, в том числе и произведенное на заводах «Транснефти».
— Если раньше оператору приходилось вручную отбирать пробы для регулярного анализа качества нефти в лаборатории, то сейчас большая часть этой работы выполняется автоматически. Удобно! Вообще, нынешний уровень автоматизации позволяет управлять станцией буквально из одной точки — операторной, — комментирует начальник приемо-сдаточного пункта «Нурлино» Эрик Гильметдинов.
Действительно, все показатели с датчиков СИКН, насосов, резервуаров стекаются к операторам. Перекачка нефти ведется круглосуточно, дежурство операторов длится по 12 часов. Это работа, требующая внимания, здоровья и ответственности — требования высокие. Замначальника Черкасского нефтепроводного управления по товарно-транспортным операциям Георгий Левченко подчеркивает, что именно поэтому операторов готовят, как настоящих космонавтов, разве что на центрифуге не испытывают.
— Операторы контролируют все производственные процессы: все данные по пускам, остановкам, температуре, вибрации насосов, давлении в трубопроводах поступают к ним, операторы следят за всем, — комментирует Георгий Левченко. — Без разрешения оператора на станции ничего не сдвинется. А если речь про дежурство в выходные дни, то оператор и вовсе второй начальник.
На станции установлены насосные агрегаты и электродвигатели, произведенные на челябинских предприятиях «Транснефти». По сравнению с оборудованием, которое использовалось ранее, у них значительно увеличен межремонтный интервал, более высокая энергоэффективность и надежность. Из этих преимуществ вытекают и некоторые другие достоинства: например, это оборудование позволяет снизить потребление энергоресурсов, а значит, и нагрузку на окружающую среду.
Добавим, что на станции «Нурлино» регулярно проводятся экскурсии для учащихся местных школ и студентов УГНТУ, где готовят молодых специалистов для нефтяной отрасли. Они своими глазами могут увидеть работу нефтеперекачивающей станции и, возможно, определиться с выбором профессии.
— Не так давно была организована экскурсия для детей работников станции — родители показывали им свои рабочие места и рассказывали, чем занимаются. Детям очень понравилось, — рассказывает Георгий Левченко. — Хочу сказать, что экскурсии — хороший способ помочь детям и подросткам выбрать профессию. У нас в коллективе отличный микроклимат, ответственная и интересная работа, хороший соцпакет, стабильный заработок. И замечательно, если человек приходит к нам и находит в себя в этой работе.