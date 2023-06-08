Сердце гиганта: как работает ЛПДС «Нурлино», одна из крупнейших в «Транснефть — Урал»

— Не так давно была организована экскурсия для детей работников станции — родители показывали им свои рабочие места и рассказывали, чем занимаются. Детям очень понравилось, — рассказывает Георгий Левченко. — Хочу сказать, что экскурсии — хороший способ помочь детям и подросткам выбрать профессию. У нас в коллективе отличный микроклимат, ответственная и интересная работа, хороший соцпакет, стабильный заработок. И замечательно, если человек приходит к нам и находит в себя в этой работе.