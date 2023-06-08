Реальный срок министрам, сидр-убийца в Башкирии и долги «Салавата Юлаева»

В Салавате обнаружено около 2640 литров «Мистера сидра», по вине которого погибло более 30 человек по всей стране. Как сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора РБ, пивная продукция была найдена на оптовом складе ООО «Кронштатд». Реализация данной продукции была остановлена. Также сотрудники ведомства взяли пробы напитка для проведения лабораторных испытаний на содержание метилового спирта и солей металлов.