Реальный срок министрам, сидр-убийца в Башкирии и долги «Салавата Юлаева»

Posted Сегодня, 15:59
Published Сегодня, 15:59
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Updated Сегодня, 16:01
Сегодня, 8 июня в Ленинском районном суде города Уфы прозвучал приговор обвиняемым по резонансному «делу министров». Министры ЖКХ и строительства Башкирии Борис Беляев и Рамзиль Кучарбаев получили по 6 лет колонии общего режима, однако вины своей не признали.
В правительстве же заявили, что преждевременно об увольнении госслужащих, ведь приговор суда в законную силу еще не вступил. От защиты министров уже известно, что приговор будет оспорен в апелляционной инстанции.
В Салавате обнаружено около 2640 литров «Мистера сидра», по вине которого погибло более 30 человек по всей стране. Как сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора РБ, пивная продукция была найдена на оптовом складе ООО «Кронштатд». Реализация данной продукции была остановлена. Также сотрудники ведомства взяли пробы напитка для проведения лабораторных испытаний на содержание метилового спирта и солей металлов.
Хоккейны клуб «Салават Юлаев» расплатился по долгам. Хоккейный клуб «Салават Юлаев» погасил долги по заработной плате перед игроками, тренерами и персоналом. Ранее премьер-министр Башкирии сообщал о договоренностях со спонсорами хоккейного клуба и задолженность, которая данным СМИ составила 300 млн рублей, погасят в ближайшее время.
В Башкирию на этой неделе придет похолодание до +1 градуса. Кроме того, в течение ближайших трех дней на территории республики ожидаются дожди и грозы, сообщает Башгидрометцентр