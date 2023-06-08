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Продолжают убивать: раскрыт топ-3 преступлений в Соль-Илецке, куда едет вся Башкирия

8 июня 2023, 05:52
Фото: пресс-служба ООО "Соленые озера"
За последние почти полтора года в городе-курорте было совершено 602 преступления, сообщили Mkset в ОМВД по Соль-Илецкому округу
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Отдых

Полиция назвала тройку самых популярных преступлений, совершаемых на территории города-курорта Соль-Илецка. Так, согласно данным полиции города, наиболее часто совершаются преступления по статьям «угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью», «кража», «мошенничество», а также нарушение ПДД.

С января 2022 по май текущего года в Соль-Илецке произошло два убийства, при этом полиция отмечает, что рост убийств на территории города-курорта не допущен. Пояснить, связаны ли какие-либо преступления с туристами из Башкирии, в ОМВД не смогли из-за отсутствия такой статистики.

Ранее прокуратура Оренбургской области заинтересовалась благоустройством в Соль-Илецке. На площади Персиянова появился арт-объект «Арбундинг» за 4,4 миллиона рублей, но проект оказался нерабочим.

#Рустэм Башкирцев#Новости Уфы#Новости Башкирии#Отдых#Лето
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