Продолжают убивать: раскрыт топ-3 преступлений в Соль-Илецке, куда едет вся Башкирия

С января 2022 по май текущего года в Соль-Илецке произошло два убийства, при этом полиция отмечает, что рост убийств на территории города-курорта не допущен. Пояснить, связаны ли какие-либо преступления с туристами из Башкирии, в ОМВД не смогли из-за отсутствия такой статистики.