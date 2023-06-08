Продолжают убивать: раскрыт топ-3 преступлений в Соль-Илецке, куда едет вся Башкирия

Posted Сегодня, 05:52
Published Сегодня, 05:52
Modified Сегодня, 05:54
Updated Сегодня, 05:54
Полиция назвала тройку самых популярных преступлений, совершаемых на территории города-курорта Соль-Илецка. Так, согласно данным полиции города, наиболее часто совершаются преступления по статьям «угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью», «кража», «мошенничество», а также нарушение ПДД.
С января 2022 по май текущего года в Соль-Илецке произошло два убийства, при этом полиция отмечает, что рост убийств на территории города-курорта не допущен. Пояснить, связаны ли какие-либо преступления с туристами из Башкирии, в ОМВД не смогли из-за отсутствия такой статистики.
Ранее прокуратура Оренбургской области заинтересовалась благоустройством в Соль-Илецке. На площади Персиянова появился арт-объект «Арбундинг» за 4,4 миллиона рублей, но проект оказался нерабочим.