Президент Макрон предлагает объявить 2025 год «Годом океанов» во Франции

Президент Франции Эммануэль Макрон предложил провозгласить 2025 год годом океанов в стране. Он высказал эту идею во время своего визита в Нормандию, отметив, что в 2025 году в Ницце состоится Конференция ООН по океанам.