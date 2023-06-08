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Published Сегодня, 15:19

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Updated Сегодня, 15:20

Президент Макрон предлагает объявить 2025 год «Годом океанов» во Франции

8 июня 2023, 15:19
Президент Франции Эммануэль Макрон предложил провозгласить 2025 год годом океанов в стране. Он высказал эту идею во время своего визита в Нормандию, отметив, что в 2025 году в Ницце состоится Конференция ООН по океанам.

Однако Макрон предложил не только ограничиться одним мероприятием, а провести целый год, посвященный океанам, пишет RT.

Президент подчеркнул, что будут проведены различные мероприятия по популяризации и освещению темы океанов в школах, колледжах и вузах. Это направление будет уделять особое внимание в течение 2025 года.

8 июня всемирно отмечается День океана, который призывает обратить внимание на важность сохранения и защиты мировых океанов. Инициатива Макрона по провозглашению 2025 года годом океанов во Франции является шагом в направлении повышения осведомленности об экологической значимости океанов и их роли в нашей жизни.

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