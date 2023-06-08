Президент Макрон предлагает объявить 2025 год «Годом океанов» во Франции

Posted Сегодня, 15:19
Published Сегодня, 15:19
Modified Сегодня, 15:20
Updated Сегодня, 15:20
Однако Макрон предложил не только ограничиться одним мероприятием, а провести целый год, посвященный океанам, пишет RT.
Президент подчеркнул, что будут проведены различные мероприятия по популяризации и освещению темы океанов в школах, колледжах и вузах. Это направление будет уделять особое внимание в течение 2025 года.
8 июня всемирно отмечается День океана, который призывает обратить внимание на важность сохранения и защиты мировых океанов. Инициатива Макрона по провозглашению 2025 года годом океанов во Франции является шагом в направлении повышения осведомленности об экологической значимости океанов и их роли в нашей жизни.