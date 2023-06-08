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Правительство Башкирии прокомментировало вынесенный двум министрам приговор

8 июня 2023, 06:57
Фото: Объединенная пресс-служба судов Башкирии

Правительство раскрыло уволят ли осужденных министров Башкирии Беляева и Кучарбаева

Министры сегодня, 8 июня услышали приговор по делу об очистительных сооружениях в Кумертау, но их защита будет оспаривать решение Ленинского райсуда.

Сегодня, 8 июня в Ленинском районном суде города Уфы прозвучал приговор обвиняемым по резонансному «делу министров». Министры ЖКХ и строительства Башкирии Борис Беляев и Рамзиль Кучарбаев получили по 6 лет колонии общего режима, однако вины своей не признали.

В пресс-службе правительства Башкирии Mkset сообщили, что сейчас, пока приговор суда еще не вступил в законную силу, преждевременно говорить об увольнении чиновников.

— Если обвинительный приговор вступит в законную силу, тогда будет приниматься решение об освобождении от занимаемой должности указанных лиц. Говорить о прекращении полномочий на данном этапе, с позиции закона, преждевременно, — прокомментировали в ведомстве.

От защиты министров уже известно, что приговор будет оспорен в апелляционной инстанции.

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#Ирина Деревянчук#Приговор#Суд#Башкортостан#Общество#Новости Башкирии
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