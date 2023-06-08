Правительство Башкирии прокомментировало вынесенный двум министрам приговор

Сегодня, 8 июня в Ленинском районном суде города Уфы прозвучал приговор обвиняемым по резонансному «делу министров». Министры ЖКХ и строительства Башкирии Борис Беляев и Рамзиль Кучарбаев получили по 6 лет колонии общего режима, однако вины своей не признали.