Правительство Башкирии прокомментировало вынесенный двум министрам приговор

Posted Сегодня, 06:57
Published Сегодня, 06:57
Modified Сегодня, 07:00
Updated Сегодня, 07:00
Сегодня, 8 июня в Ленинском районном суде города Уфы прозвучал приговор обвиняемым по резонансному «делу министров». Министры ЖКХ и строительства Башкирии Борис Беляев и Рамзиль Кучарбаев получили по 6 лет колонии общего режима, однако вины своей не признали.
В пресс-службе правительства Башкирии Mkset сообщили, что сейчас, пока приговор суда еще не вступил в законную силу, преждевременно говорить об увольнении чиновников.
— Если обвинительный приговор вступит в законную силу, тогда будет приниматься решение об освобождении от занимаемой должности указанных лиц. Говорить о прекращении полномочий на данном этапе, с позиции закона, преждевременно, — прокомментировали в ведомстве.
От защиты министров уже известно, что приговор будет оспорен в апелляционной инстанции.