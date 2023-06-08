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Назаров прокомментировал информацию о долгах по зарплатам в ХК «Салават Юлаев»

8 июня 2023, 11:02
Фото: 1MI

Долги по зарплатам ХК «Салават Юлаев» обещают закрыть уже в июне 2023 года

Власти Башкирии достигли договоренностей со спонсорами ХК «Салават Юлаев». Уже в текущем месяце планируется закрыть все задолженности по зарплате в хоккейном клубе. Об этом Mkset сообщили в пресс-службе регионального Камбина.

В пресс-службе привели слова премьер-министра республики Андрея Назарова, который, в свою очередь, отметил, что все договорённости со спонсорами хоккейного клуба были достигнуты, а выплаты планируется произвести уже в июне.

— Наши договоренности с благотворителями по спорту достигнуты и подтверждены. Все финансовые обязательства перед клубом ХК «Салават Юлаев» будут выполнены в июне», — прокомментировал Андрея Назарова.

Отметим, что ранее в некоторых СМИ появилась информация о том, что у хоккейного клуба якобы имеется долги по выплатам зарплат в размере около 300 миллионов рублей. Однако данную информацию Mkset в пресс-службе хоккейного клуба не подтвердили.

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