Назаров прокомментировал информацию о долгах по зарплатам в ХК «Салават Юлаев»

Posted Сегодня, 11:02
Published Сегодня, 11:02
Modified Сегодня, 11:04
Updated Сегодня, 11:04
В пресс-службе привели слова премьер-министра республики Андрея Назарова, который, в свою очередь, отметил, что все договорённости со спонсорами хоккейного клуба были достигнуты, а выплаты планируется произвести уже в июне.
— Наши договоренности с благотворителями по спорту достигнуты и подтверждены. Все финансовые обязательства перед клубом ХК «Салават Юлаев» будут выполнены в июне», — прокомментировал Андрея Назарова.
Отметим, что ранее в некоторых СМИ появилась информация о том, что у хоккейного клуба якобы имеется долги по выплатам зарплат в размере около 300 миллионов рублей. Однако данную информацию Mkset в пресс-службе хоккейного клуба не подтвердили.