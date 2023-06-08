Назаров прокомментировал информацию о долгах по зарплатам в ХК «Салават Юлаев»

Отметим, что ранее в некоторых СМИ появилась информация о том, что у хоккейного клуба якобы имеется долги по выплатам зарплат в размере около 300 миллионов рублей. Однако данную информацию Mkset в пресс-службе хоккейного клуба не подтвердили.