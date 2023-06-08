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На Ново-Учалинском руднике запущена система позиционирования рабочих и транспорта

8 июня 2023, 08:54
Фото: УГОК
На Ново-Учалинском подземном руднике (АО «Учалинский ГОК») введена в эксплуатацию система позиционирования рабочих и транспорта. Ее проектированием, а позже строительством и вводом в эксплуатацию занимались сотрудники Учалинского участка УГМК-Телеком.

— Система точного позиционирования включает в себя установленные в подземных выработках устройства регистрации персонала и транспорта, индивидуальный светильник со встроенной меткой точного позиционирования, устройство регистрации, установленные в шахтном транспорте, и программное обеспечение, позволяющие диспетчеру в онлайн формате анализировать полученные данные. Информация о прохождении меток, поступающая горному диспетчеру через датчики, помогает определить местонахождение человека», — рассказывает руководитель проектов Учалинского участка УГМК-Телеком Павел Кшуманев.

— Система точного позиционирования направлена в первую очередь на снижение травматизма, повышение безопасности работы персонала и внутришахтного транспорта. В случае аварийной ситуации она позволит оперативно и точно определить местонахождение работника в подземных выработках, оказать ему своевременную помощь или в принципе предотвратить внештатную ситуацию. Проект реализуется в рамках целого комплекса мероприятий, направленных на повышение безопасности рабочих процессов на предприятии, — подчеркнул директор по производству АО «Учалинский ГОК» Всеволод Гольцов.

После того, как был завершен монтаж и установлено оборудование, специалисты УГМК-Телеком провели обучение для диспетчеров ГОКа, которые будут контролировать работу датчиков и приборов. По словам Павла Кшуманева, на этом работа с предприятием не закончится. Техническое обслуживание системы будут также осуществлять специалисты Блока технического обслуживания УГМК-Телеком.

#Общество#Новости#Башкортостан#Андрей Королев
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