На Ново-Учалинском руднике запущена система позиционирования рабочих и транспорта

После того, как был завершен монтаж и установлено оборудование, специалисты УГМК-Телеком провели обучение для диспетчеров ГОКа, которые будут контролировать работу датчиков и приборов. По словам Павла Кшуманева, на этом работа с предприятием не закончится. Техническое обслуживание системы будут также осуществлять специалисты Блока технического обслуживания УГМК-Телеком.