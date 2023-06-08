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«Мистер Сидр» не пройдет: Башкирия усилит госконтроль за производством сидра и пива

8 июня 2023, 07:27
Фото: 1MI

Курултай Башкирии готовит закон о регулировании рынка сидра, пива, медовухи и пуаре

Законопроект, крайне актуальный в свете последних событий, рассмотрят уже в скором времени, сообщает пресс-служба регионального парламента 8 июня.

Пока Башкирия активно ищет на полках магазинов смертельно опасный напиток «Мистер Сидр», который оказывается поставляли и в республику, законотворцы в Курултае взялись, а точнее в ближайшей перспективе рассмотрит законопроект, направленный на регулирование рынка слабоалкогольных напитков.

Для этого понадобится внести изменения в статью 10 Закона РБ «О регулировании деятельности в области производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции в Республике Башкортостан».

— Законопроект направлен на обеспечение безопасности продаваемой на территории республики слабоалкогольной продукции: сидра, пива и пивных напитков, медовухи и пуаре, — госрегулирование не даст контрафакту проникнуть на рынок республики и убережет граждан от опасности, полагает спикер Курултая Константин Толкачев.

Напомним, смертоносное зелье «Мистер Сидр» родом из Ульяновской области погубило уже как минимум 29 человек, и к сожалению есть вероятность, что это не финальные цифры. В Башкирию оно тоже поставлялось. однако по сообщению минздава республики, жертв среди жителей нет. Профильные ведомства разыскивают «мистера-убийцу» в розничной продаже и на складах.

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#Башкортостан#Общество#Новости Башкирии#Алкоголь#Ирина Деревянчук
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