«Мистер Сидр» не пройдет: Башкирия усилит госконтроль за производством сидра и пива

Posted Сегодня, 07:27
Published Сегодня, 07:27
Modified Сегодня, 08:57
Updated Сегодня, 08:57
Пока Башкирия активно ищет на полках магазинов смертельно опасный напиток «Мистер Сидр», который оказывается поставляли и в республику, законотворцы в Курултае взялись, а точнее в ближайшей перспективе рассмотрит законопроект, направленный на регулирование рынка слабоалкогольных напитков.
Для этого понадобится внести изменения в статью 10 Закона РБ «О регулировании деятельности в области производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции в Республике Башкортостан».
— Законопроект направлен на обеспечение безопасности продаваемой на территории республики слабоалкогольной продукции: сидра, пива и пивных напитков, медовухи и пуаре, — госрегулирование не даст контрафакту проникнуть на рынок республики и убережет граждан от опасности, полагает спикер Курултая Константин Толкачев.
Напомним, смертоносное зелье «Мистер Сидр» родом из Ульяновской области погубило уже как минимум 29 человек, и к сожалению есть вероятность, что это не финальные цифры. В Башкирию оно тоже поставлялось. однако по сообщению минздава республики, жертв среди жителей нет. Профильные ведомства разыскивают «мистера-убийцу» в розничной продаже и на складах.