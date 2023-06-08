«Мистер Сидр» не пройдет: Башкирия усилит госконтроль за производством сидра и пива

Напомним, смертоносное зелье «Мистер Сидр» родом из Ульяновской области погубило уже как минимум 29 человек, и к сожалению есть вероятность, что это не финальные цифры. В Башкирию оно тоже поставлялось. однако по сообщению минздава республики, жертв среди жителей нет. Профильные ведомства разыскивают «мистера-убийцу» в розничной продаже и на складах.