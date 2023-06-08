Материнский капитал в 2023 году

Posted Вчера, 13:21
Published Вчера, 13:21
Modified Сегодня, 04:37
Updated Сегодня, 04:37
Варианты использования средств, выделяемых государством жестко регламентированы. И самым популярным из них является покупка жилой недвижимости, на сегодняшний день уже более 662 тысяч семей улучшили жилищные условия с помощью материнского капитала. Поэтому мы обратились к крупнейшему застройщику загородной недвижимости РБ, ГК «Жилой Квартал», чтобы разобраться в нововведениях в законе и в том, на что могут рассчитывать владельцы сертификатов.
Кто может получить материнский капитал?
— Конечно, приоритет в законе о материнском капитале, как и следует из названия, отдаётся матери ребенка, но в некоторых случаях такое же право имеет и отец. Например, если мать умерла, лишена родительских прав или усыновление в отношении матери отменено. А с апреля прошлого года закон расширил «категории» отцов. Теперь мужчина может претендовать на получение маткапитала, если мать не была гражданкой России. И в случае ее смерти право на сертификат появилось у отца с двумя и более детьми, которые рождены после 1 января 2007 года и являются гражданами России. — рассказали в пресс-службе ГК «Жилой Квартал».
Размер материнского капитала в 2023 году?
Размер маткапитала сначала долго не менялся, но вот уже четвёртый год государство проводит индексацию с учетом инфляции. Так в 2020 году сумма сертификата выросла на 3%, в 2021-м — на 3,7%, с 1 февраля 2022-го — на 8,4%. А в этом году размер материнского капитала был проиндексирован на 11,9%.
— Такая разница в цифрах объясняется изменением подхода к индексации: раньше сумма маткапитала пересматривалась на основе прогнозируемой инфляции, а с прошлого года — с учетом фактической. На данный момент, за первенца, родившегося после 1 января 2020 года можно получить 587 тысяч рублей. Рождение 2 ребёнка принесёт семье ещё 188,6 тысяч рублей. В случае рождения двойни семья сразу получает 775,61 тыс. руб. Такая же сумма полагается, если первый ребенок родился до 2020 года, а второй — позднее. — отметили в пресс-службе ГК «Жилой Квартал».
Кстати, если семья не израсходовала ранее полученный сертификат или потратила его средства только частично, то сумма, хранящаяся на именном счету каждый год, также автоматически индексируются.
Порядок получения материнского капитала в 2023 году?
Что касается порядка получения сертификата маткапитала, то на детей родившихся после 15 апреля 2020 г. сертификат оформляется в беззаявительном порядке, и после регистрации ребёнка в ЗАГСе автоматически направляется в личный кабинет матери на Госуслугах.
А вот при рождении детей в период с 2007 по 2019 год или усыновлении, необходимо отправить заявление на получение сертификата. Сделать это можно дистанционно по почте или через личный кабинет на сайте Пенсионного фонда, где и появится сертификат после вынесения Пенсионным фондом положительного решения.
Кроме того, с 26 октября 2022 года более удобным стал и способ подачи заявления о распоряжении средств маткапитала.
— Те семьи, которые хотят использовать сертификат для покупки недвижимости теперь могут подать заявление о распоряжении средств маткапитала через банк, в котором оформляется ипотека. А банк уже сам передаст необходимые документы в пенсионный фонд. И по информации от ПФР по РБ, на сегодняшний день соответствующие соглашения заключены с 16 кредитными организациями республики. — отметили в пресс-службе ГК «Жилой Квартал».
Также хотим напомнить несмотря на то, что отменили нотариальную «гарантию» — заверенное нотариусом обязательство, в котором родители гарантировали оформить доли на детей не позднее полугода с момента снятия обременения. Обязанность выделять доли никуда не делась — за выполнением этого требования закона строго следят ПФР, прокуратура и органы опеки.
— Для того, чтобы рассчитать доли вам необходимо сумму материнского капитала разделить на количество человек в семье получив обязательную долю по сертификату. После этого стоимость приобретаемой недвижимости необходимо разделить на обязательную долю. Например, в вашей семье 4 человека, и вы решили приобрести квартиру в ЖК «Зубово Life Garden» или ЖК «Михайловка Green Place» стоимостью 5 000 000 рублей. При этом частично оплатив первоначальный взнос средствами материнского капитала в размере 500 000 рублей. В таком случае расчёт будет выглядеть так: 500 000: 4 = 125 000 рублей. 5 000 000: 125 000 = 40. Значит, минимальная доля на каждого ребёнка составит 1/40. — рассказали в пресс-службе ГК «Жилой Квартал».
Рождение ребёнка — это не только радостное событие, но ещё и ответственность. Ведь ребёнку нужен уютный дом, где у него будет место для игр и спокойного отдыха. Поэтому, когда семья становится больше многие, задумываются о покупке собственной квартиры или расширении жилой площади. Жилые комплексы в благоустроенном пригороде пользуются сегодня большой популярностью у семей с детьми, что в общем-то логично, ведь многие мечтают растить детей на чистом воздухе в окружении природы. ЖК «Михайловка Green Place» станет идеальным вариантом для тех, кто хочет переехать как можно быстрее, ведь там большой выбор квартир в уже готовом доме. А в ЖК «Зубово Life Garden» недавно стартовали продажи новой очереди строительства, поэтому сейчас там максимально выгодные цены, но для переезда придётся немного подождать.
Значительно облегчить покупку новой недвижимости может материнский капитал, самое главное изучить все нюансы и правильно использовать финансовый инструмент. Подробнее о том, что такое материнский капитал, как его использовать и как выделить доли, можно прочитать по ссылке.
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