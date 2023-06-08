Материнский капитал в 2023 году

Рождение ребёнка — это не только радостное событие, но ещё и ответственность. Ведь ребёнку нужен уютный дом, где у него будет место для игр и спокойного отдыха. Поэтому, когда семья становится больше многие, задумываются о покупке собственной квартиры или расширении жилой площади. Жилые комплексы в благоустроенном пригороде пользуются сегодня большой популярностью у семей с детьми, что в общем-то логично, ведь многие мечтают растить детей на чистом воздухе в окружении природы. ЖК «Михайловка Green Place» станет идеальным вариантом для тех, кто хочет переехать как можно быстрее, ведь там большой выбор квартир в уже готовом доме. А в ЖК «Зубово Life Garden» недавно стартовали продажи новой очереди строительства, поэтому сейчас там максимально выгодные цены, но для переезда придётся немного подождать.